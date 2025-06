Operación blanqueamiento de Iñaki Urdangarín

Nadie quiso perderse la corrida de la Beneficencia en Las Ventas donde hubo muchos rostros conocidos, entre ellos la infanta Elena y su hija Victoria Federica o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que fue muy ovacionada.

Iñaki Urdangarin ha concedido una entrevista en 'La Vanguardia' después de años de silencio,donde se ha sincerado sobre su vida personal y su vida profesional para hablar de su nuevo proyecto laboral, una marca de 'coaching' para el ámbito deportivo, empresarial y personal, una idea que comenzó a cobrar forma durante su estancia en la cárcel.

En esta entrevista, resalta que tiene una excelente relación con la infanta Cristina, que tiene voluntad de reinventarse desde la sencillez y que hay varios Iñakis con sus luces y sus sombras.

Cuando empezó a cumplir el régimen de tercer grado Urdangarin se instaló con su madre en Vitoria. Poco después comenzó a trabajar en un bufete de abogados donde conoció a su actual pareja, Ainhoa Armentia y cuyo romance se dio a conocer en enero de 2022. Iñaki define su nueva vida como "muy rutinaria y ordenada". Se levanta temprano, practica deporte y mantiene vínculos cercanos con amigos de la infancia con los que había perdido el contacto. "Es una vida ordenada. Me he vuelto a reencontrar con cosas de la sencillez, que después de todas las etapas de mi vida es lo que más me apetece".

Este jueves se presenta el libro de memorias de Bárbara Rey del que ya se ha avanzado información en prensa, donde relata el infierno que vivió junto a su marido, Ángel Cristo, que es escalofriante. La sorpresa es que incluye a Adolfo Suárez donde no solo relata su campaña a favor de UCD en las elecciones de 1977 sino que, según Bárbara, le hizo "una propuesta increíble viniendo de una persona de su supuesta talla moral". Unas memorias donde no reconoce a Danny Daniel, a pesar de que el propio Danny nos contó con todo lujo de detalles.