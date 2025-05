Charlamos con Danny Daniel de su nuevo éxito judicial por plagio y de su romance con Bárbara Rey (que ella niega)

Danny Daniel (Gijón, 1942) es incombustible. A sus 82 años, camino de los 83, muestra una vitalidad envidiable y una cabeza que sigue componiendo melodías a diario. Nos vemos en el Hotel Faena de Miami, la ciudad en la que reside, con los frescos del argentino Juan Gatti como decoración, y como viene haciendo desde hace medio siglo, le acompaña su esposa y madre de sus hijos, la bellísima Pity (Pity Betancourt). Nos habla de su última victoria judicial, de su enfrentamiento con la SGAE y de su romance a finales de los 70 con Bárbara Rey. Sin embargo parece que la vedette no ha incluido el nombre de Danny Daniel en sus memorias...

Isabel González con Danny Daniel y su mujer, Pity

Pity y Danny están de celebración. La justicia de la República Dominicana ha fallado a favor del español y ha condenado al bachatero Zacarías Ferreira a pagarle 20 millones de pesos (302.000 euros) por plagiar y cambiar el título de la canción "Tú no correspondes", de Danny Daniel, y rebautizarla como "Te quiero a tí".

Este litigio comenzó en 2021. El de Gijón, que ya tiene experiencia en batallar por los derechos de autor de sus composiciones, presentó una querella contra el dominicano por renombrar su canción y registrarla como propia. Con esta victoria, Danny Daniel y Pity se quitan, aunque solo sea un poco, el mal sabor de boca que les dejó la resolución de la justicia española, cuando desestimó la demanda del cantante por vulneración del derecho de la propiedad intelectual contra Warner Chapell Music y la SGAE al considerar que ni la discográfica ni la Sociedad que garantiza los derechos de los autores le defendieron adecuadamente del plagio de su canción "Por el amor de una mujer", coreada por los Gipsy Kings hasta la extenuación como "La Donna".

"En la SGAE siguen insistiendo en que se le pagaron todos los derechos de autor a Danny, pero es mentira. Y de los Gypsy Kings no hemos visto nada, cero. No es lo mismo una indemnización que cobrar por derechos", explica Pity, que se encargó día y noche de recopilar la documentación que luego llevaron a la justicia. "A Dani le pagaron 49.000 euros… y ellos vendieron 25 millones de discos". Ahora esperan que la última palabra, la del Tribunal Supremo, les sea favorable. Quieren una explicación de por qué ninguno de los dos organismos, ni la SGAE ni Warner, peleasen por los derechos de un autor que forma parte de sus listas.

Los dos se declaran "expertos" ya en este tipo de peleas judiciales. Les sorprende que la propiedad intelectual musical esté por debajo de la literaria y que el procedimiento español, siendo tan parecido al español, no les haya sido favorable. Y, sobre todo, que los ejecutivos de la SGAE no hayan estado a la altura. "Ni Teddy Bautista ni José Miguel Sastrón, ambos ex presidentes de la entidad de gestión de derechos, supieron defendernos".

Su romance con Bárbara Rey

Danny también se muestra muy crítico con la situación política en España. "Somos una república bananera". Y defiende a Juan Carlos I de su proceso judicial contra Miguel Ángel Revilla. "La prensa española está muy callada. Yo lo de Bárbara (Rey) con el entonces rey lo sabía desde hace muchos años. Y lo sabía porque he vivido un año con ella, aunque no lo sabe nadie". La actriz se sumaría a una lista de conquistas de la que formaron parte la cantante Donna Hightower o la argentina Marcia Bell.

"Bárbara me llamaba por teléfono a las seis de la mañana", relata el cantante. "Nos vimos en el Hotel Eurobuilding y después estuvimos prácticamente viviendo juntos un año". "Era una mujer encantadora, simpática, agradable y evidentemente me amaba". El romance tuvo lugar a finales de los 70, según relata Danny. "Yo tenía una novia, Montse, pero a las seis de la mañana me llamó ella diciendo ‘soy María’ y quiero conocerte".

Luego vendría lo del rey Juan Carlos: "No sé si ella usó al rey o si el rey la usó a ella", sentencia.

"Quedamos en el Eurobuilding a las seis de la tarde. Llego, me siento en la barra y veo a una mujer alta, rubia, con un vestido… Era la mujer más bella. De ahí nos fuimos directamente a una habitación. La relación duró un año y nunca se habló de ella. Yo pasaba muchas noches en su casa de Arturo Soria, allí vivía con su perro, un caniche negro. Era muy trabajadora". Lo que no entiende Danny es por qué le niega: "Me pregunto por qué obvia mi nombre, no debo ser tan importante como otros".

NOTA: Puestos en contacto con Bárbara Rey, la artista niega de forma categórica la relación. "No es que le niegue, es que no hemos tenido nada nunca". "Me puedo haber pegado unos bailes con él en alguna discoteca, pero de verdad que no conozco de nada más a este señor", explica de manera rotunda. Se muestra muy sorprendida de que Danny afirme que incluso llegaron a compartir noches en su casa: "Todo el mundo sabe que vivía en un piso de Arturo Soria, era de sobra conocido. Pero él no estuvo". "Te garantizo que me acordaría de él si nos hubiésemos acostado", recalca divertida. "Todavía tengo memoria para esas cosas".