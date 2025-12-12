La insólita postal de Navidad de Juan Carlos I y la reina Sofía que causa asombro en redes sociales

Este viernes 12 de diciembre, Casa Real ha enviado la felicitación de Navidad oficial de la Familia Real, en la que han compartido una imagen familiar inédita durante su visita a Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

Asimismo, han enviado la postal de los reyes eméritos, que este año es inusual y, además, que nadie vio venir: unos perros pequeños delante de un árbol de Navidad.

Desde 2020, don Juan Carlos y doña Sofía utilizan una obra de arte relacionada con la Natividad de Jesús. En esta ocasión quienes aparecen en la imagen son sus mascotas, tal y como informa la nota emitida desde Casa Real que indica que la imagen fue tomada en Zarzuela junto a un árbol de Navidad.

Se trata de los perros de los reyes Juan Carlos y Sofía, y que acompañan a la reina emérita en su día a día: dos cocker spaniel negros, dos schnauzer miniatura blancos y, el más pequeño de todos, un peekapoo. En redes sociales no han tardado en comentar dicha felicitación, donde muchos se preguntaban si era IA o el mejor ejemplo de lealtad que tiene la reina Sofía ahora mismo.

Además de la felicitación, han escrito un mensaje para estas fechas tan señaladas: "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo", que ha ido acompañado de sus respectivas firmas.