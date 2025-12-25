El mensaje de Navidad pronunciado por Felipe VI en esta Nochebuena ha destacado por ser uno de los más breves de todo su reinado, marcando además una notable innovación en su formato. Se trata de la tercera vez que Felipe VI elige el Palacio Real como escenario para su mensaje navideño: en 2015 fue en el Salón del Trono y en 2024, en el Salón de Columnas.

Por primera vez, Don Felipe optó por dirigirse a los ciudadanos de pie, rompiendo así con la tradición de discursos anteriores. Además, las imágenes del Palacio Real que acompañaron la interpretación del Himno Nacional fueron captadas mediante drones, aportando una perspectiva inédita y moderna de tan emblemático escenario.

El Mensaje ha constado de 1.126 palabras y ha tenido una duración de 10 minutos y 29 segundos, incluyendo el Himno Nacional del inicio y del final. Este tiempo representa una reducción significativa con respecto al discurso de 2024, que alcanzó las 1.806 palabras y una duración de 15 minutos.

El Salón de Columnas del Palacio Real ha sido el escenario elegido, un lugar cargado de simbolismo y que ha albergado acontecimientos de enorme trascendencia en la historia reciente de España como la firma, hace ya cuatro décadas, del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas y la abdicación del rey Juan Carlos en 2014.

Los símbolos y detalles

Como es habitual, el Rey intervino acompañado por las banderas de España y de la Unión Europea situadas a la derecha de la imagen, mientras que, a la izquierda, se encontraba un árbol de Navidad y un Nacimiento realizado en madera tallada y policromada del primer cuarto del siglo XVIII con el Niño Jesús, la Virgen María y San José, que pertenece a la colección de Patrimonio Nacional y se conserva en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid.

Las cámaras también enfocaron algunos elementos habituales del Salón de Columnas como un tapiz con una escena de los Hechos de los Apóstoles del siglo XVII; unos bustos anónimos romanos de los siglos XVI y XVII y el conjunto escultórico Carlos V y el Furor, una obra de Barbedienne, del siglo XIX, y que es una copia del original de Leone y Pompeo Leoni que se encuentra en el Museo del Prado.

En cuanto a la imagen, el Rey ha optado por un traje en color azul marino, con camisa blanca con gemelos y una corbata de lunares blancos sobre fondo terracota. En cuanto a la puesta en escena, sobria y cuidada, así como la gestualidad y la dinámica del discurso, ha sido muy buena. En cuanto a lo mejorable, el exceso de maquillaje.

Al comienzo de la retransmisión, mientras sonaban los acordes del Himno Nacional, se han visto imágenes del interior y el exterior del Palacio Real, mientras se acompañaba de imágenes de la Familia Real tomadas a lo largo de 2025 y que han servido para repasar la actividad institucional de la Familia Real a lo largo de 2025: La visita de los Reyes a Guadalupe; el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona Internacional 2025 por parte del Rey en Móstoles; Doña Letizia en la visita a Brañosera, en Palencia con motivo de la conmemoración del 1.200º aniversario de su fuero; el viaje oficial de la princesa Leonor a Navarra; y la infanta Sofía durante la entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 a Valdesoto. El mensaje se ha cerrado con el lema "Servicio, compromiso y deber", una declaración de principios que resume el espíritu de la intervención y el papel institucional de la Corona.

Asimismo, en su despedida ha felicitado la Navidad en nombre suyo, de la Reina y de sus hijas en las lenguas cooficiales de España.