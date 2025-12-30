Polémica mudanza de Guillermo y Kate: desalojos y un perímetro de 9 kilómetros que enfurece a los vecinos

El cierre del año 2025 ha traído consigo un nuevo frente de críticas para los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton. Lo que inicialmente se planteó como una mudanza necesaria para buscar tranquilidad tras un periodo marcado por problemas de salud y tensiones familiares, se ha transformado en un agrio conflicto con la comunidad de Windsor. El eje de la controversia es su nueva residencia, Forest Lodge, y el imponente despliegue de seguridad que ha alterado radicalmente la vida de los residentes locales y el acceso a espacios públicos históricos.

Tras tres años viviendo en Adelaide Cottage, una propiedad de cuatro dormitorios que fuentes cercanas a la pareja describieron recientemente como un lugar cargado de recuerdos difíciles debido a los diagnósticos de cáncer de Kate y el rey Carlos III, los príncipes decidieron trasladarse este otoño a Forest Lodge. Esta nueva mansión de estilo georgiano, valorada en unos 18 millones de libras, ofrece el doble de espacio, con ocho habitaciones y amplios terrenos que garantizan la privacidad que la familia busca desesperadamente. Sin embargo, el cambio de aires no ha sido tan idílico como se esperaba para el entorno de Windsor. Antes incluso de su llegada, la mudanza ya generó fricciones al trascender el desalojo de varias familias que residían en las cercanías del parque para despejar el perímetro de la propiedad.

La verdadera polémica estalló con la implementación de un cordón de seguridad que los medios británicos han bautizado como el anillo de acero. Las medidas incluyen un perímetro de exclusión de nueve kilómetros, restringiendo el acceso a vastas áreas de Windsor Great Park que antes eran utilizadas por el público para pasear, montar a caballo o caminar con mascotas. Vecinos que han vivido en la zona durante décadas denuncian que se han visto obligados a utilizar rutas alternativas mucho más largas y menos seguras, mientras que la instalación de cámaras de alta tecnología y barreras físicas ha transformado el paisaje natural en una zona de alta vigilancia.

Uno de los puntos más críticos ocurrió recientemente, cuando los visitantes habituales del parque fueron desviados por trayectos extenuantes debido a la proximidad de la residencia, provocando lo que muchos calificaron como un fiasco de tráfico innecesario en una zona tradicionalmente tranquila.

Por su parte, expertos en seguridad real defienden las medidas alegando que la protección de los futuros reyes y sus tres hijos es una prioridad nacional. Según antiguos jefes de Protección Real, las restricciones no son un capricho de la pareja, sino una respuesta a amenazas actuales que obligan a crear estas zonas de amortiguamiento. A pesar del malestar, desde el Palacio de Kensington se ha intentado restar importancia a la situación, indicando que las quejas han sido mínimas, una afirmación que contrasta con los testimonios de ciudadanos que esperaban un gesto de cortesía por las molestias causadas.

Mientras Kate Middleton retoma gradualmente sus funciones públicas tras finalizar su tratamiento de salud, la pareja busca que Forest Lodge sea su hogar definitivo. No obstante, la sombra de la exclusividad y el aislamiento parece estar cavando una fosa entre los príncipes y la comunidad que, hasta hace poco, los veía como los miembros más cercanos y populares de la Corona británica.