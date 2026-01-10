La reina Sofía se despide de su prima Tatiana Radziwill en París en compañía de sus hijos

En la capilla de San Luis de la iglesia de Santo Tomás de Aquino, en París, se ha celebrado el funeral por la princesa Tatiana Radziwill, quien fue como una hermana más para la reina Sofía, además de amiga íntima y confidente, y que falleció el pasado 19 de diciembre a los 84 años en la capital francesa, donde residía.

Tal y como informa Point de Vue, la reina Sofía llegó en coche acompañada de su cuñada, la reina Ana María de Grecia. Minutos después, aparecieron la infanta Elena y la infanta Cristina, junto con su primo, Pablo de Grecia y su hermana, Alexia. Casualmente, hoy 10 de enero, se cumple el tercer aniversario del rey Constantino II de Grecia, primo de Tatiana y hermano de la reina Sofía. Tampoco ha faltado Felipe VI, quien ha sido recibido en el exterior de la iglesia por Fabiola y Alexis Fruchaud, hijos de la fallecida.

Terminado el acto, que era de carácter privado y fuera de agenda institucional, el monarca salía del templo parisino en compañía de doña Sofía y detrás, las infantas Elena y Cristina, todos emocionados y vestidos de luto riguroso. Así han querido acompañar al viudo de la princesa, el doctor Jean Henri Fruchaud, así como sus dos hijos y tres nietos.

La unión entre la reina Sofía y Tatiana Radziwill, quien era llamada familiarmente 'Tatán', comenzó cuando tuvieron que exiliarse a Sudáfrica desde su país natal durante la II Guerra Mundial. Desde ahí se convirtieron en inseparables. Así lo contaba la propia reina Sofía a Pilar Urbano, en su biografía: "Tatiana y yo hemos sido siempre muy amigas. Íntimas. Antes de casarnos, después... Aunque ahora vive en París, nos vemos muy a menudo".

Tatiana y su marido solían pasar la temporada estival en Marivent; ella acompañaba a la reina Sofía en sus salidas por la isla. Fue precisamente en Mallorca donde apareció por última vez rodeada de la Familia Real, el 4 de agosto de 2024, cuando salieron a cenar al restaurante Mía. Fue la princesa Leonor quien llevó la silla de ruedas de Tatiana, y la infanta Sofía, la de la princesa Irene de Grecia.