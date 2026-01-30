Kate Winslet define a Carlos III como "un poco hippie" en su noche más especial en Windsor

El castillo de Windsor se ha convertido en un salón de cine improvisado, para ser testigo de la presentación del documental 'En busca de la armonía: la visión de un Rey'. Una velada donde los reyes Carlos III y Camilla han reunido a la realeza con el mundo del cine, y en la que también han estado Sophie, duquesa de Edimburgo y los duques de Gloucester.

El documental, de 90 minutos que gira en torno al ecologismo, religión, arquitectura, arte y diseño, se ha realizado en colaboración con la fundación del rey The King's Foundation, y se estrena en Amazon el próximo 6 de febrero. En él se explica la situación actual del medio ambiente: "La gente no parece entender que el problema no es solo el clima, sino también la pérdida de biodiversidad, por lo que en realidad estamos destruyendo nuestros medios de supervivencia todo el tiempo. Es posible reconstruirlo, pero deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo. Tenemos que hacerlo lo más rápido posible". Asimismo, señala que espera que "cuando me vaya de este mundo haya conciencia de la necesidad de volver a unir las cosas".

La duquesa de Edimburgo con Dame Judie Dench y el actor Stanley Tucci

En este documental se va a poder ver al monarca británico en la finca de Highgrove House recogiendo huevos en un gallinero y revelando lo mucho que le gustan las patatas al horno. También se van a ver imágenes inéditas pertenecientes a su colección familiar como un vídeo de Carlos III con el príncipe Guillermo hablando de los animales que tenían en una granja o una foto del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, enseñando a pescar al príncipe Harry.

Para dicho estreno no han querido faltar estrellas del cine como Kate Winslet, que en este documental narra una parte donde describe a Carlos III como una figura clave en materia de medio ambiente y "un poco hippie".

También estuvieron presentes Benedict Cumberbatch y su mujer Sophie Hunter; la actriz Judi Dench y su esposo, David Mills; el cantante Rod Stewart y su mujer Penny Lancaster; el director Kenneth Branagh; o el actor Stanley Tucci con su pareja, Felicity Blunt.