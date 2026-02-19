Andrés Mountbatten-Windsor ha vivido, sin duda, su cumpleaños más amargo. Esta jueves por la mañana, ha sido arrestado en la casa de Wood Farm, dentro de la finca de Sandringham, donde reside tras ser desalojado del Royal Lodge.

Tanto la detención como el posterior registro de la vivienda se ha producido dentro del marco de la investigación que están llevando a cabo como sospechoso de una mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

Más de diez horas después de la detención, el expríncipe Andrés ha sido puesto en libertad. Andrés ha sido fotografiado sobre las 20:0o horas saliendo de la comisaría de Aylsham (Norfolk). Vetsido con un polo verde y chaqueta, se le ha fotografiado recostado en la parte trasera de un vehículo para esquivar las cámaras.

Poco después, la policía de Thames Valley ha emitido un comunicado donde aclaró que "el hombre arrestado ya ha sido puesto en libertad bajo investigación. También podemos confirmar que nuestras búsquedas en Norfolk han concluido".

Andrés ha salido de comisaría sin fianza ni condiciones sujetas a su puesta en libertad aunque la investigación continúa y podría ser llamado a testificar a medida que progresen las pesquisas policiales.