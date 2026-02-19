Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos de Inglaterra, y que fue despojado de todos sus privilegios tras aparecer salpicado en la trama del millonario estadounidense Jeffrey Epsteirn, ha sido detenido por la policía británica, según informa la BBC.

La policía de Thames Valley ha detenido esta mañana al ex príncipe Andrés, que hoy cumple 66 años, bajo sospecha de mala conducta en cargo público, así como por sus turbias relaciones con el pederasta Jeffrey Epstein. Ahora mismo Andrés se encuentra bajo custodia policial.

Por su parte, la Policía ha emitido el siguiente comunicado: "Como parte de la investigación, hoy hemos detenido a un hombre de unos sesenta años, natural de Norfolk, como sospechoso de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, y estamos llevando a cabo registros en direcciones de Berkshire y Norfolk. El hombre permanece actualmente bajo custodia policial. No daremos a conocer la identidad del detenido, de acuerdo con las directrices nacionales. Rogamos, además, que se tenga en cuenta que este caso está ahora activo, por lo que debe extremarse la precaución con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato al tribunal".

Asimismo, la policia dijo que fue arrestado después de una "evaluación exhaustiva", y que ahora se ha abierto una investigación. Una detención que supone la mayor crisis de la Familia Real británica. Horas antes, en una entrevista a la BBC, el primer ministro Keir Starmer señalaba que "nadie está por encima de la ley", en referencia a las investigaciones policiales abiertas sobre el expríncipe.

Fue el pasado 30 de octubre cuando Carlos III dió un paso al frente y a través de un comunicado del Palacio de Buckingham anunció: "Su Majestad ha iniciado hoy un procedimiento formal para retirar el tratamiento, los títulos y honores al príncipe Andrés. El príncipe Andrés será ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor. Su contrato de arrendamiento en Royal Lodge le ha proporcionado, hasta la fecha, protección legal para continuar en la residencia. Se ha enviado una notificación formal para rescindir el contrato y él se mudará a un alojamiento alternativo. Estas medidas son consideradas necesarias, sin ignorar el hecho de que continúa negando las alegaciones contra él. Sus Majestades desean aclarar que sus pensamientos y solidaridad han estado siempre y seguirán estando con las víctimas y supervivientes de cualquier tipo de abuso".