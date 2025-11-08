Carlos III fulmina a su hermano: Andrés deja de ser oficialmente príncipe por el escándalo Epstein

Estas últimas semanas han sido muy intensas y difíciles para la Familia Real británica. Ante los escándalos de su hermano Andrés y de las constantes acusaciones y sospechas sobre sus vínculos con el fallecido pederasta Jeffrey Epstein, el rey Carlos III decidió actuar y anunció, vía comunicado del Palacio de Buckingham, que iniciaba "el proceso formal para retirar el tratamiento, los títulos y honores del príncipe Andrés" así como su salida de Royal Lodge, la mansión en la que convivía con su ex mujer Sarah Ferguson, y por la que no pagaba ni una libra de alquiler…

Andrés ya no es oficialmente príncipe. El Palacio de Buckingham ha informado de la publicación en el periódico real ‘The Gazette’ de las llamadas Patentes Reales (Royal Patents), con las que se confirma la medida anunciada por el monarca el pasado 30 de octubre: "Su Majestad el Rey se ha complacido, mediante Cartas Patentes bajo el Gran Sello del Reino fechadas el 3 de noviembre de 2022, en declarar que Andrew Mountbatten-Windsor dejará de tener derecho a ostentar y disfrutar del tratamiento, título o atributo de ‘Alteza Real’ y de la dignidad titular de Príncipe". También se confirmó su exclusión del Registro de la Nobleza como duque de York, como también se había adelantado.

Las portadas de la prensa británica con el anuncio de Buckingham

Andrés deberá abandonar la mansión de Royal Lodge, su mansión situada en las inmediaciones del Castillo de Windsor. Después de haberse barajado varios nombres, incluso que podría establecerse en una lujosa villa valorada en 10 millones de libras perteneciente a la Familia Real de Emiratos, aunque finalmente vivirá en una propiedad ubicada dentro de la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk, al este de Inglaterra. Se trata de una de las residencias favoritas de Isabel II y donde los Windsor se reúnen cada Navidad. Finalmente, será en este lugar, ya que Sandringham y el Castillo de Balmoral son propiedad de la Familia Real británica y no forman parte de los bienes del Estado.

Andrés con sus hijas Beatriz y Eugenia

De momento, este proceso no afecta a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia ya que según las "Letters Patent" (Patentes Reales) que regulan quiénes son príncipes, altezas reales y quiénes no lo son, emitidas por el Rey Jorge V, son príncipe o princesa todos los hijos del monarca, así como sus nietos y nietas por vía masculina, por tanto, a ellas no les afecta a pesar de la situación de su padre.

Todavía está por ver si Andrés Mountbatten-Windsor permanece en la línea de sucesión al trono, ya que es un proceso más lento y que solo puede hacerse mediante una ley del Parlamento que requiere el consentimiento de las naciones de la Commonwealth en todo el mundo. También está pendiente de si le retiran su rango honorífico de vicealmirante de la Royal Navy, que le fue otorgado en 2015 y que ha conservado incluso después de renunciar a otros cargos militares en 2022. También cabe la posibilidad de que le retiren sus condecoraciones navales ya que son "medallas por su servicio" que también implicaría la retirada de su única fuente de ingresos declarada actualmente, después de haber servido entre 1979 y 2001 y que es de 20.000 libras, aunque algunas fuentes sitúan su patrimonio neto en 1,5 millones de libras, además de una cartera de acciones e inversiones.