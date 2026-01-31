Las últimas polémicas de los Reyes y el motivo histórico por el que nunca se sientan en el Trono"

Con motivo de su visita a la "zona cero" del trágico accidente de Adamuz, Don Felipe y Doña Letizia se convirtieron en protagonistas en redes sociales. En primer lugar, porque se acusó a los monarcas y a las autoridades presentes de participar en un posado frente a los restos del siniestro, lo que muchos calificaron como falta de empatía.. Una vez vista la secuencia del momento, se podía ver a Óscar Puente dando explicaciones técnicas y señalando detalles específicos del accidente a los Reyes, que no están mirando a cámara ni mucho menos posando, sino que están mirando hacia los vagones siniestrados del tren Alvia.

La segunda polémica tuvo lugar un poco más tarde, con motivo de la visita de los Reyes al Hospital Reina Sofía de Córdoba, con las palabras no muy acertadas del Rey y el excesivo protagonismo de Doña Letizia con sus declaraciones. La última, fue al día siguiente de esta visita, cuando tuvo lugar la recepción anual que ofrecieron los Reyes al Cuerpo Diplomático acreditado en España.

Después de los saludos protocolarios a los asistentes, los Reyes se dirigieron al Salón del Trono del Palacio Real donde el Rey realizó un discurso. Pero lo que generó polémica nuevamente en redes sociales no fue el discurso en sí, sino el por qué los Reyes no se sientan en el Trono, donde incluso algunos llegaron a afirmar que los reyes "se negaron a ocupar el Trono Real" durante dicha recepción.

Los Reyes durante la recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en España

El Salón del Trono o conocido también como Salón de Reinos o de Embajadores, fue concebido como la estancia más importante dentro de las habitaciones Carlos III en el Palacio Real de Madrid y que, actualmente, conserva su decoración original. Además de ser el Salón donde se realizan recepciones importantes como la del día de la Fiesta Nacional, alberga una de las colecciones de artes decorativas más valiosas de Patrimonio Nacional, de la que destaca el fresco de la bóveda "El triunfo de la Monarquía Española" de Giambattista Tiepolo, en cuyo centro se sitúa el trono español, custodiado por Apolo y Minerva, así como por las personificaciones del Arte de Gobernar: la Paz, la Justicia, la Virtud, la Abundancia y la Clemencia. Asimismo, destaca el terciopelo bordado genovés que cubre los muros, el mobiliario diseñado en Nápoles, el espejo, obra de la Real Fábrica de Vidrios y Cristales de La Granja, por no olvidarnos de las consolas, bustos, candelabros, los cuatro relojes o las cuatro estatuas flamencas que representan a Mercurio, Júpiter, Saturno y Marte pertenecientes a una serie de 1579.

En el centro del salón se encuentra el solio con dos sillones rojos, flanqueados por dos estatuas, que representan la Justicia y la Templanza. Y en las gradas, cuatro leones de bronce esculpidos en 1651 y encargados por Velázquez para decorar el Salón de los Espejos del Alcázar. Detrás del Trono, se encuentra el escudo de Carlos V con las dos columnas de Hércules y el lema "Plus Ultra".

El motivo por el que un Rey de España no se sienta en el Trono desde hace cien años

Desde hace casi cien años, concretamente desde Alfonso XIII en 1931, ningún Rey de España ha utilizado el Trono, ni tan siquiera cuando Felipe VI realizó su discurso de Navidad en 2015.

La respuesta la encontramos durante la Cumbre Iberoamericana de 1999 celebrada en Cuba. Fidel Castro invitó al rey Juan Carlos a sentarse en el Trono del Salón de la Capitanía General, y este declinó diciendo: "Ahí solo se sienta el pueblo español", explicando luego que no podía hacerlo porque tendría que "haberse sentado acompañado de todos los españoles".

Un recordatorio de que la soberanía nacional reside en el pueblo español tal y como establece nuestra Constitución.