La AIReF detecta un extraño fenómeno: por qué los autónomos nunca se ponen malos

Nuevo tirón de orejas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al Gobierno, esta vez, por las bajas laborales, que están lastrando sobremanera la actividad de los empresarios.

El organismo que preside Cristina Herrero ha puesto esta semana de manifiesto la falta de supervisión y seguimiento de los procesos de baja por enfermedad en nuestro país. Según datos de la AIReF, las incapacidades temporales (IT) han crecido un 60% desde 2017 a 2024 y su duración media se ha incrementado un 15%, una situación insostenible.

La AIReF ha detectado algunos patrones llamativos respecto a las bajas: que en las empresas grandes hay más bajas, que aumentan en el caso de los contratos indefinidos o cuando se trata de los funcionarios. Sin embargo, en su informe hay un colectivo cuya evolución resulta llamativa. Se trata de los autónomos.

Y es que, mientras que la incidencia de la Incapacidad Temporal en los trabajadores por cuenta ajena se dispara un 60% en el periodo de estudio, entre los trabajadores por cuenta propia existe una gran estabilidad. Así, los trabajadores autónomos se mantienen en niveles similares a los de 2017, aún partiendo de valores significativamente inferiores.

De esta forma, la brecha entre asalariados y autónomos en los niveles de incidencia se amplía a lo largo del periodo analizado. En 2017, la incidencia de IT era de 23,9 casos por cada 1.000 afiliados entre los asalariados, frente a solo 9,6 casos entre los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, en 2024 esta diferencia se ha acentuado y la incidencia entre asalariados supera en unos 18 casos por 1.000 afiliados la de los autónomos. Estos números ponen de manifiesto cómo los incentivos repercuten en las bajas, un problema que ha puesto en jaque las cuentas de las empresas y de la Seguridad Social.