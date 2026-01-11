Nueva injerencia del Gobierno sobre las entidades financieras. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un anteproyecto de ley para "regular los créditos al consumo", y en particular, los microcréditos. El texto saldrá "de manera inmediata" a audiencia pública, junto con un real decreto que lo desarrolla.

Tal y como señaló el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el crédito al consumo alcanzó los 114.000 millones de euros en noviembre de 2025, en torno al 15% del total del crédito a los hogares, lo que supone un máximo histórico. Si a este dato le unimos que la tasa de ahorro de los hogares en España cayó al 12% en el tercer trimestre, la menor en casi dos años, se observa que los españoles se están descapitalizando, una situación que al Gobierno sí debería alarmar y de la que los microcréditos no son culpables.

De hecho, el propio Cuerpo reconoció que el segmento de los microcréditos o créditos de alto coste ronda el 0,5% del total, aunque afecte al 9% de las operaciones y es particularmente relevante en los hogares de menor renta.

Cabe destacar que este tipo de límites estatales desincentivan la responsabilidad del individuo (pedir un crédito para gastos no urgentes y con altos tipos de interés tiene consecuencias negativas para las finanzas de los particulares ), pero también excluye financieramente a los que los solicitan para cubrir una necesidad vital.

Además, no deja de resultar llamativo que, mientras que el Gobierno parece querer contener el crédito particular, a nivel estatal, sigue sobreendeudándose.Y es que, sin dar ejemplo, el Gobierno lleva cargada sobre los españoles una losa de deuda pública de 1,7 billones de euros.

Los detalles

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó esta semana cuál va a ser la fórmula elegida para poner coto a los microcréditos, el tipo de préstamo al consumo en el que el Gobierno quiere intervenir.

"El límite se publicará trimestralmente de manera anticipada por parte del Banco de España y será decreciente conforme aumente el importe del crédito: a mayor importe, menor límite de costes para los consumidores. Hasta la entrada en vigor del real decreto, el límite se establece temporalmente en el 22%" desarrolla el Gobierno. La medida "afecta a los nuevos créditos, pero también al 'stock' de las tarjetas 'revolving' (las que disponen de un límite de crédito determinado, que puede devolverse a plazos): uno de cada cuatro préstamos de estas tarjetas tendrá que revisarse a la baja para los consumidores" añaden.