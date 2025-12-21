Así miente el Gobierno con las cotizaciones sociales y dinamita el sistema de la Seguridad Social

Festín en Hacienda y en la Seguridad Social. Estos dos departamentos están cosechando en lo que llevamos de año, y que está a punto de acabar, otro récord histórico de recaudación.

Por el lado de la Agencia Tributaria (AEAT), el fisco ha registrado una recaudación histórica de 278.570 millones de euros hasta octubre de 2025, lo que representa un aumento de 23.697 millones en comparación con el mismo período de 2024.

En el caso de la Seguridad Social, más de lo mismo: los ingresos por cotizaciones sociales registraron un incremento del 6,8% interanual en los datos acumulados hasta octubre de este año, alcanzando los 147.113 millones de euros (9.365 millones más que el año anterior).

Que "las cotizaciones no son impuestos" es una de las falacias más habituales de la izquierda, y con los datos de octubre, vemos un claro ejemplo de por qué.

Y es que, dentro de la recaudación de la Seguridad Social, están los ingresos correspondientes al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde el 1 de enero de 2023, y que arrojan un incremento interanual del 32,5%, hasta situarse en los 4.079 millones de euros en 2025. Es decir, casi la mitad de la recaudación extra de la Seguridad Social se debe al MEI.

Cabe recordar que el MEI surge tras la reforma de pensiones del Gobierno del año 2023, que está basada en subir impuestos sin reducir ni un euro del gasto del sistema. Entre los diferentes golpes fiscales a la economía productiva de esta norma se encuentra el MEI, que sube las cotizaciones cada vez más cada año a los más de 21 millones de trabajadores y empresas del país.

La excusa del Ejecutivo de Sánchez para llevar a cabo este castigo al trabajo es llenar la hucha de las pensiones para hacer frente a la oleada de jubilaciones masivas del baby boom en la que ya estamos inmersos.

Eso sí, el MEI no otorga ningún derecho a la hora de jubilarse a los que lo están pagando y tampoco está solucionando el problema de la Seguridad Social que ha llegado a una deuda también récord de 126.174 millones de euros, más de 91.000 millones más desde los 34.888 millones de junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al gobierno.