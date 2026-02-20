Tú al calabozo y nosotros a la semana de la moda: Carlos III y Camilla se citan con Stella McCartney y Anna Wintour

Tras la detención en Sandringham a primera hora de la mañana de Andrés Mountbatten-Windsor acusado de "mala conducta en el desempeño de un cargo público", los reyes Carlos III y Camilla decidieron no suspender sus compromisos institucionales y continuaron con su agenda oficial que incluía varias citas para apoyar la industria de la moda, como la inauguración de la Semana de la Moda de Londres.

Carlos III y Stella McCartney

La reina Camilla visitó el Sinfonia Smith Square Hall, en Westminster, y después recibió en Clarence House a Anna Wintour "para hablar sobre la moda británica y el trabajo de 'The Queen's Reading Room', una organización benéfica dedicada a promover y celebrar los beneficios de la lectura". La relación entre Camilla y Wintour no es nueva ya que en 2002, la por entonces editora de moda más poderosa del mundo escribió sobre la duquesa de Cornualles: "No podía apartar los ojos de ella. Estaba maravillosa, y pensé: 'Qué diferencia supone estar enamorada en el aspecto de una mujer".

Y mientras esto sucedía en Clarence House, Carlos III inauguraba la Semana de la Moda, acudiendo al desfile de la diseñadora británico-nigeriana Tolu Coker, ocupando un puesto principal en la primera fila junto a la diseñadora Stella McCartney y Laura Weir, directora del British Fashion Council. Una imagen que recordó a la primera vez que la reina Isabel II acudió a una Semana de la Moda, concretamente a la de 2018.

Mientras el rey Carlos disfrutaba del desfile, a las puertas del recinto, fue increpado por algunas personas congregadas entre el público. No respondió a las preguntas de los medios sobre la detención de su hermano, y se limitó a sonreír levemente y no pronunciarse. Una aparición que tenía lugar después de que el Palacio de Buckingham lanzase un comunicado en el que Carlos III expresaba su "profunda preocupación" por la situación de Andrés Mountbatten-Windsor. Subrayó que el caso seguirá "el proceso completo, justo y adecuado" bajo las autoridades competentes y garantizó el "pleno y sincero apoyo y cooperación" de la familia. El monarca insistió en que la ley debe seguir su curso y que, mientras dure la investigación, no haría más comentarios sobre el asunto.