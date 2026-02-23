Revilla reta a Juan Carlos I y se mofa de la querella: "Miro el buzón a ver si está la papela"

Miguel Ángel Revilla no varía su discurso. Lejos de retractarse ante la amenaza legal vertida por el entorno del rey Juan Carlos I, el expresidente de Cantabria ha aprovechado una conferencia en la Universidad Carlos III de Madrid para insistir en sus críticas. Revilla asegura sentirse "aliviado" al no tener noticias de la querella por difamación anunciada por los abogados de Don Juan Carlos, relativa a sus intervenciones públicas entre 2022 y 2025, y advierte de que no dará un paso atrás en sus opiniones.

Durante su intervención, el político ha recordado que el antiguo jefe del Estado le reclama 50.000 euros por calificarle de evasor fiscal y afirmar que "tiene mucha pasta fuera". Revilla ha ironizado sobre la situación procesal, señalando que la denuncia le habría correspondido al Juzgado número 13 de Santander debido a que fue él mismo quien eliminó el aforamiento en su región, algo de lo que ahora dice estar "pagando las consecuencias".

"Yo nunca he insultado a nadie en mi vida", ha aseverado el regionalista, matizando que sus denuncias siempre se basan en lo que considera injusticias probadas. En este sentido, ha defendido que llamar corrupto a un condenado es una obligación de veracidad y que, en estos casos, "no hay que andar con medias tintas".

Sobre la notificación judicial, Revilla ha tirado de su habitual estilo coloquial para restar dramatismo y retar a la parte demandante: "La demanda no ha llegado. Llevo meses abriendo el buzón a ver si está la papela allí". El político ha exigido celeridad para no estar "en vilo", sentenciando con un rotundo "o p'alante, o p'atrás".

En el plano moral, Revilla ha confesado haberle "perdido el respeto" a Juan Carlos I, calificando su comportamiento de "decepción". A su juicio, quien ha disfrutado de una vida de lujo y lo tenía todo debía haber dado ejemplo. "Cualquier persona normal no se puede callar", ha explicado, insistiendo en que la conducta del Emérito no encaja en los parámetros éticos exigibles.

Finalmente, ha querido salvar de la quema al actual Monarca. Revilla ha marcado distancias entre padre e hijo, asegurando que Felipe VI "tira más a la madre, es más serio" y no se le imagina replicando los escándalos de su progenitor. "Él ha cortado amarras con el padre", ha celebrado el cántabro.