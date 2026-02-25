Nuevo susto para el rey Harald: ingresado en Tenerife en el peor momento de la monarquía noruega

El rey Harald de Noruega, de 89 años, ha sido ingresado en Tenerife debido a una infección y deshidratación, según ha indicado el Palacio Real en un comunicado. "Su estado, dadas las circunstancias, es satisfactorio", han indicado.

El comunicado detalla que "el Rey ha sido hospitalizado", y "está siendo tratado por una infección y deshidratación", algo similar a lo que le ocurrió durante un viaje a Malasia en 2024. No obstante, indican que el rey Harald se encuentra "en buen estado dadas las circunstancias" y señalan que "el equipo médico viajará a Tenerife para asistir al médico local", destacando también que "la Reina se encuentra actualmente en una estancia privada en Tenerife". Tal y como ha señala el comunicado, "se proporcionará una actualización del Rey este miércoles 25 de febrero, después de que el médico personal haya evaluado la situación". Por el momento, se ignora cuánto tiempo permanecerá ingresado ni cuando piensa retomar su agenda oficial.

Fue la semana pasada cuando se informó que el rey Harald emprendería un "viaje privado" junto a su esposa, la reina Sonia para celebrar su 89 cumpleaños. Como en otras ocasiones, el príncipe Haakon asumiría la regencia durante su ausencia del monarca.

El rey Harald con su hijo Haakon y su nieta Ingrid Alexandra

Harald, el monarca más longevo de Europa, es el jefe de Estado de Noruega desde 1991. Hace unos días la Casa Real noruega publicó una fotografía con motivo de su cumpleaños en la que posaba junto al príncipe Haakon y su nieta y segunda en la línea de sucesión al trono, la princesa Ingrid Alexandra.

Las últimas semanas están siendo muy complicadas para la Casa real noruega no solo por la relación de la princesa heredera Mette-Marit con el pedófilo Jeffrey Epstein, sino también por el juicio a su hijo, Marius Borg Høiby, que está siendo juzgado por más de 30 delitos. A todo ello se le une un sondeo publicado por el canal público en el que la popularidad de la monarquía ha descendido un 10% en tan solo un mes, pasando de un 70% de apoyo a un 60%, y donde el miembro menos valorado es Mette-Marit con un 3,7% y el más valorado, el rey Harald con un 9,2.