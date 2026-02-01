La princesa Mette-Marit de Noruega pide disculpas por haberse relacionado con Epstein: "Es simplemente vergonzoso"

La princesa Mette-Marit vuelve a estar bajo la atención mediática en Noruega, lo que supone un escándalo más en la Familia Real noruega. Por una parte, la celebración del juicio de su hijo Marius Borg el martes 3 de febrero, que ha generado una notable expectativa en el país, a pesar de que Marius no ostenta título ni rol institucional. Y por otra parte, las publicaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos que han desclasificado una serie de documentos relacionados con la investigación sobre el pedófilo Jeffrey Epstein.

En dichos documentos el nombre de la princesa Mette-Marit figura en más de mil ocasiones. Unos archivos que contienen desde correos electrónicos hasta registros de contacto, citas médicas y planes de viaje, entre los que se incluye una invitación para una estancia en su propiedad de Palm Beach, en Florida.

La casa real noruega ha confirmado a la cadena pública NRK, que Mette-Marit utilizó la residencia de Epstein mediante la intermediación de un amigo común, y que "La princesa heredera se alojó allí junto a una amiga durante cuatro días". Asimismo, señalan que la princesa nunca ha estado en la isla privada del financiero, donde ocurrieron muchos de los abusos por los que posteriormente se le acusó a Epstein.

Tras la publicación de estos nuevos documentos, la princesa Mette-Marit envió un mensaje de arrepentimiento y disculpas: "Jeffrey Epstein es responsable de sus propios actos. Debo asumir la responsabilidad por no haber investigado adecuadamente sus antecedentes ni comprendido con suficiente rapidez la naturaleza de su persona. Asumo esta responsabilidad y lamento mi falta de criterio al mantener contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso". Además, expresó su "profunda compasión y solidaridad con las víctimas de los abusos cometidos por Jeffrey Epstein".

Aunque en 2019 el Palacio reconoció la existencia de vínculos entre Epstein y Mette-Marit y por ello la princesa pidió disculpas ese mismo año, este hecho representa un nuevo varapalo para la Institución que afecta especialmente a la percepción pública de la futura reina, que no atraviesa su mejor momento debido a la fibrosis pulmonar que padece, estando a la espera de un trasplante de pulmón.