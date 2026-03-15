El príncipe Guillermo celebra el Día de la Madre con una foto inédita de la princesa Diana y un significativo mensaje

El Reino Unido celebra este domingo, 15 de marzo, el 'Mothering Sunday' o Día de la Madre, que, a diferencia de España, donde se celebra el primer domingo de mayo, tiene lugar el cuarto domingo de Cuaresma.

Entre las felicitaciones que han realizado los miembros de la Familia Real británica a través de las redes sociales, una de las primeras ha sido la de Guillermo, príncipe de Gales, que este año ha sorprendido con una imagen donde ha recordado a su madre, la princesa Diana. Se trata de una fotografía tomada en 1984, en la residencia de Highgrove, en la que un Guillermo de apenas dos años aparece junto a su madre, en un colorido campo de flores. Lo ha acompañado de un breve pero cariñoso mensaje: "Recordando a mi madre, hoy y todos los días. Pensando en todos aquellos que hoy recuerdan a un ser querido. Feliz Día de la Madre. W".

Remembering my mother, today and every day. Thinking of all those who are remembering someone they love today. Happy Mother's Day. W pic.twitter.com/7cfthU4uKm — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 15, 2026

Por segundo año consecutivo, ni Kate Middleton ni sus hijos George, Charlotte y Louis han sido incluidos en ninguna publicación oficial relacionada con el Día de la Madre. Y es que después de la polémica surgida en 2024, cuando la felicitación publicada con una imagen familiar tomada en Adelaide Cottage tuvo que ser retirada tras comprobarse que había sido editada, los príncipes de Gales han optado por otro tipo de publicación. En aquellos momentos, la princesa Kate tuvo que pedir disculpas por ello, debido a las fuertes críticas.

En 2025, la princesa de Gales rompió con la tradición iniciada en 2013, cuando se convirtió en madre del príncipe George y donde celebraba este día con imágenes familiares, optando por un vídeo-homenaje vinculado a la naturaleza.

Wishing Mothers everywhere, and those who might be missing their Mums today, a restful Mothering Sunday. pic.twitter.com/WxnZEktu7t — The Royal Family (@RoyalFamily) March 15, 2026

En cuanto a los reyes Carlos III y Camilla, también se han sumado a este homenaje a las madres y han compartido un carrusel de fotografías; entre ellas, una fotografía en blanco y negro con la Reina Madre y la reina Isabel II, así como otra de los por entonces príncipes Carlos y Ana cuando eran pequeños, junto a su madre y una mascota de la familia. Un carrusel que también incluye una imagen inédita de la reina Camilla con su madre, Rosalind Shand, fallecida en 1994.

El mensaje que han compartido ha sido: "Les deseamos a todas las madres, y a quienes extrañan a sus mamás hoy, un feliz Domingo de la Madre".