Los Reyes se dan un baño de masas en Ceuta entre banderas de España y gritos de apoyo

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Felipe VI pernoctará por primera vez en Ceuta

La visita se prolongará también durante este miércoles, 14 de octubre, y cuenta con una novedad destacada: Felipe VI se convertirá en el primer Rey de España que pernoctará en Ceuta, concretamente en el Parador. En la visita de Juan Carlos I y la Reina Sofía en 2007, los entonces monarcas tuvieron que pasar la noche en Málaga, mientras que las visitas reales anteriores se habían realizado con pernocta en el barco que trasladó a los miembros de la Familia Real.