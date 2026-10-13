Los Reyes se dan un baño de masas en Ceuta entre banderas de España y gritos de apoyo
Felipe VI y Letizia protagonizan una visita histórica a Ceuta, donde los ciudadanos les reciben con aplausos, cánticos y mensajes de respaldo a la ciudad autónoma.
Expectación desde primera hora de la mañana
Los Reyes Felipe VI y Letizia han aterrizado este martes en Ceuta para una visita histórica que ha despertado una enorme expectación entre los ciudadanos. Desde primera hora de la mañana, numerosos vecinos se han concentrado en las calles del centro para recibir a los monarcas, en un ambiente marcado por las banderas de España, los aplausos y los cánticos de apoyo a la ciudad autónoma.
Los Reyes aterrizan antes de lo previsto
Don Felipe y doña Letizia han llegado al helipuerto de Ceuta a las 12:15 horas, 15 minutos antes del horario previsto y bajo fuertes medidas de seguridad. Desde allí, se han trasladado en un vehículo que portaba el guion de Su Majestad el Rey hasta la Plaza de África, donde les esperaban los miembros de la Corporación local.
Vecinos concentrados desde antes de las nueve
La visita ha congregado a numerosos ceutíes, algunos de los cuales aguardaban desde antes de las nueve de la mañana detrás de las vallas instaladas para delimitar el recorrido de los Reyes. La expectación se ha hecho notar especialmente en los alrededores de la Plaza de África y de la Gran Vía, las principales vías de acceso al Ayuntamiento.
Banderas de España en los balcones
Las banderas de España han protagonizado buena parte del ambiente en las calles. Numerosos vecinos las han colocado en sus balcones y ventanas, mientras que otros han acudido a las inmediaciones del Palacio de la Asamblea para tratar de ver de cerca a Felipe VI y a la Reina Letizia.
Mensajes de apoyo a la ciudad autónoma
También se han podido leer mensajes de apoyo a la ciudad autónoma. Entre ellos, carteles con la frase "Ceuta no es una excepción: es España", así como consignas como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" y "Un caballa nunca se rinde", que han acompañado la llegada de los monarcas.
Vivas destaca que la visita trae esperanza
La visita se produce en un momento especialmente delicado para la ciudad, que afronta las consecuencias de las entradas masivas de inmigrantes procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha expresado su agradecimiento a los Reyes por su presencia y ha subrayado la importancia que tiene para los ciudadanos.
Vivas y el ministro Ángel Víctor Torres acompañan al Rey
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el ministro Ángel Víctor Torres han acompañado al Rey durante parte de los saludos en el exterior del Palacio de la Asamblea. La Reina Letizia, por su parte, ha estado acompañada por sus escoltas mientras saludaba a los ciudadanos desde el otro lado de la calle.
Felipe VI recibe el aleo de Ceuta
A su llegada a la Plaza de África, Felipe VI ha recibido de manos del presidente ceutí el aleo de Ceuta, un bastón de mando tradicional del comandante general de la ciudad autónoma y símbolo histórico de su defensa. El Rey se ha desprendido de él para poder saludar a los ciudadanos que se agolpaban a ambos lados del recorrido.
Cánticos de apoyo a los monarcas
Los Reyes han sido recibidos entre aplausos y cánticos como "Yo soy español, español, español", en un ambiente de entusiasmo que se ha mantenido durante sus primeros contactos con los vecinos. Los gritos de "Viva el Rey" también se han escuchado mientras Felipe VI y doña Letizia avanzaban entre la multitud.
Un largo saludo con los ciudadanos
La cercanía con los ciudadanos ha marcado los primeros momentos de la visita. Los Reyes han dedicado un prolongado saludo a los ceutíes, estrechando manos y deteniéndose para atender a quienes se acercaban a ellos. La espontaneidad de estos encuentros ha sido una de las imágenes más destacadas de la jornada.
Selfies con niños y mensajes a los Reyes
En la Gran Vía se han sucedido los saludos, los aplausos y los selfies, especialmente con los niños que han acudido acompañados de sus profesores. También ha habido firmas de autógrafos y mensajes dirigidos a los monarcas, entre ellos peticiones como "no nos dejen solos".
Más de 20 minutos saludando a los ceutíes
Felipe VI y doña Letizia han continuado saludando al público durante más de veinte minutos, en un recorrido que ha permitido a numerosos vecinos acercarse a ellos. Mientras tanto, las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de África no han dejado de sonar.
Una visita marcada por su carácter histórico
La jornada tiene un marcado carácter histórico para los ceutíes, que han mostrado su deseo de trasladar a los Reyes sus preocupaciones y su agradecimiento por la visita. La presencia de los monarcas ha estado acompañada de un amplio despliegue policial, con agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en las principales calles del recorrido.
Felipe VI pernoctará por primera vez en Ceuta
La visita se prolongará también durante este miércoles, 14 de octubre, y cuenta con una novedad destacada: Felipe VI se convertirá en el primer Rey de España que pernoctará en Ceuta, concretamente en el Parador. En la visita de Juan Carlos I y la Reina Sofía en 2007, los entonces monarcas tuvieron que pasar la noche en Málaga, mientras que las visitas reales anteriores se habían realizado con pernocta en el barco que trasladó a los miembros de la Familia Real.
Reunión con el Consejo de Gobierno local
La primera parada institucional de los Reyes es el Palacio de la Asamblea, donde está previsto que mantengan una reunión de trabajo con el Consejo de Gobierno local, encabezado por Vivas. Durante este encuentro, Felipe VI y doña Letizia recibirán las llaves de la ciudad.
Una jornada de banderas, aplausos y reivindicaciones
La jornada ha dejado una imagen de calles abarrotadas, balcones engalanados con banderas nacionales y ciudadanos que han esperado durante horas para saludar a Felipe VI y doña Letizia. Entre las consignas y los mensajes dirigidos a los monarcas, los ceutíes han aprovechado la visita para reclamar atención y respaldo para la ciudad autónoma.