Melilla se vuelca con los Reyes en una visita histórica marcada por las muestras de cariño de los ciudadanos

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Los ciudadanos entregan regalos a la Reina Letizia

La Reina ha recibido varios obsequios durante el contacto con el público. Una de las asistentes le ha regalado un abanico que doña Letizia no ha dudado en utilizar debido al calor que hacía en Melilla. También ha recibido unos dibujos con retratos de los Reyes inspirados en las fotografías realizadas por Annie Leibovitz, que ha agradecido con cariño a la joven que se los ha entregado.