Melilla se vuelca con los Reyes en una visita histórica marcada por las muestras de cariño de los ciudadanos
Felipe VI y Letizia visitan Melilla por primera vez como Reyes, casi 19 años después del último viaje real, entre banderas de España, gritos de apoyo y muestras de cariño de los ciudadanos.
La Plaza de España se llena para recibir a Felipe VI y Letizia
La Plaza de España de Melilla se ha llenado este miércoles de ciudadanos que no han querido perderse la llegada de los Reyes. Muchos melillenses se han situado frente al Palacio de la Asamblea para conseguir un lugar desde el que saludar a Felipe VI y doña Letizia durante su primera visita a la ciudad como monarcas.
Algunos ciudadanos esperan desde las cuatro y media de la madrugada
La expectación ha sido máxima desde primera hora. Algunos de los asistentes llevaban esperando desde las 04:30 de la madrugada para ver de cerca a los Reyes, en una jornada que ha reunido a miles de personas en el centro de la ciudad autónoma.
Melilla se tiñe de rojo y amarillo
Las banderas de España han tomado las calles de Melilla con motivo de la visita. La avenida Juan Carlos I y la Plaza de España se han engalanado con carteles en las farolas, imágenes de los Reyes en los mupis y carteles en los escaparates. El Palacio de la Asamblea también luce grandes banderas españolas y flores.
"Melilla es española", los gritos que reciben a los monarcas
Los ciudadanos han recibido a Felipe VI y doña Letizia entre aplausos y cánticos de apoyo a España. Entre las consignas más repetidas se han escuchado "España, España", "Melilla es española", "Yo soy español" y "Melilla no se vende", además de gritos de respaldo a Ceuta.
Imbroda recibe a los Reyes con el bastón de mando
A su llegada a la Plaza de España, los Reyes han sido recibidos por el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, que ha entregado a Felipe VI el bastón de mando de la ciudad. La llegada de los monarcas se ha producido entre gritos de "España, España" por parte de los ciudadanos congregados.
La delegada del Gobierno recibe gritos de "fuera"
La llegada de la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, a la Plaza de la Asamblea ha provocado los primeros gritos de "fuera, fuera" entre parte de la multitud que esperaba a los Reyes. Los incidentes verbales se han producido antes de la llegada de los monarcas al lugar.
Gritos de apoyo a España durante el saludo
Los cánticos han continuado en la Plaza de España mientras los monarcas saludaban a los ciudadanos. Las consignas "España, España" y "Melilla es española" han acompañado el encuentro de los Reyes con los melillenses, que se han acercado para estrecharles la mano y conseguir una fotografía.
Los Reyes llegan a Melilla con un ligero retraso
Felipe VI y doña Letizia han aterrizado en Melilla a las 11:45 horas, después de abandonar el Parador de Ceuta a las 10:27. La agenda institucional ha sufrido un ligero retraso respecto al horario previsto para su llegada a la Plaza de España.
Los empleados públicos tienen permiso para acudir al recibimiento
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha concedido a sus empleados públicos permiso para ausentarse del trabajo desde las 10:00 horas de este miércoles con el objetivo de facilitar su asistencia a los actos. La medida había sido anunciada el sábado y busca favorecer la participación ciudadana en una jornada considerada de especial relevancia institucional.
Zarzuela asegura que el viaje se preparaba antes de la crisis de julio
Fuentes de la Casa del Rey explicaron a EFE el pasado 10 de septiembre que la organización del viaje a Ceuta y Melilla se había iniciado antes de las entradas masivas de inmigrantes procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio. La visita se desarrolla, no obstante, en un contexto marcado por la crisis que atraviesan ambas ciudades y por las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos.
Vivas despide a los Reyes tras su visita a Ceuta
Antes de que Felipe VI y doña Letizia abandonaran el Parador de Ceuta para viajar a Melilla, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, acudió a despedirlos. "Esta visita ha sido buena para toda España", afirmó. Vivas también agradeció públicamente la cercanía y el cariño de los monarcas y aseguró que su presencia había dado "aliento y esperanza" a la ciudad.
Los Reyes visitarán por la tarde un colegio de la ciudad
La agenda de Felipe VI y doña Letizia continuará por la tarde con una visita al colegio de Educación Infantil y Primaria Pintor Eduardo Morillas, en el barrio de la Victoria. El desplazamiento está previsto para las 16:15 horas.
Imbroda entregará a los Reyes la Llave de Oro de Melilla
La agenda institucional incluye la entrega de la Llave de Oro de la ciudad a Felipe VI y doña Letizia por parte del presidente autonómico. El acto está previsto en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea, donde los Reyes también firmarán en el Libro de Honor de la institución.
Representantes de toda la sociedad melillense, invitados al acto
En el encuentro institucional está prevista la presencia de representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma, diputados, senadores, miembros del Poder Judicial, representantes de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado, así como integrantes de las comunidades religiosas, organizaciones empresariales, la universidad y distintas asociaciones de la sociedad civil.
19 años después, vuelve un Rey de España a Melilla
La visita tiene un marcado carácter histórico, ya que han transcurrido casi 19 años desde la última visita real a la ciudad. Juan Carlos I y la Reina Sofía estuvieron en Melilla el 6 de noviembre de 2007. Es la primera vez que Felipe VI y doña Letizia visitan la ciudad como Reyes, tras la proclamación del monarca en junio de 2014.
Los ciudadanos entregan regalos a la Reina Letizia
La Reina ha recibido varios obsequios durante el contacto con el público. Una de las asistentes le ha regalado un abanico que doña Letizia no ha dudado en utilizar debido al calor que hacía en Melilla. También ha recibido unos dibujos con retratos de los Reyes inspirados en las fotografías realizadas por Annie Leibovitz, que ha agradecido con cariño a la joven que se los ha entregado.
Felipe VI firma banderas y Letizia se hace selfies
Los Reyes han repetido en Melilla algunas de las escenas que protagonizaron el martes en Ceuta. Felipe VI ha firmado banderas de España mientras la Reina Letizia se hacía selfies con los ciudadanos que se lo pedían. Ambos han estrechado manos y dedicado tiempo a quienes aguardaban para saludarles.
Elma Saiz acompaña a los Reyes en Melilla
A diferencia de la jornada anterior en Ceuta, Felipe VI y doña Letizia están acompañados en Melilla por la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. La ministra ya había visitado la ciudad el pasado 17 de septiembre con motivo del Día de Melilla.
Melilla recibe a los Reyes entre banderas, regalos y muestras de afecto
La reina Letizia saluda a los ciudadanos de Melilla este miércoles a su llegada a la ciudad autónoma.
La reina Letizia coge en brazos a un bebé
La reina Letizia ha protagonizado una tierna escena al coger en brazos a un bebé durante el saludo a los ciudadanos que la esperaban este miércoles a su llegada a Melilla.
Saludo a las autoridades
Los Reyes saludan a las autoridades que les reciben este miércoles a su llegada a Melilla, en el marco de su visita a la ciudad autónoma.