Alexia Rivas y José Antonio León se enzarzan en redes: "Es repugnante"

Alexia Rivas y José Antonio León protagonizaron un tenso enfrentamiento a través de sus redes sociales después de que la colaboradora realizase un comentario sobre Cynthia Martínez y su participación en el reality de Telecinco Secret Story. La joven confesó que Cynthia le da pena porque considera que "no se la toma en serio ni el apuntador", unas palabras que provocaron que el reportero de Sálvame saliera en su defensa, asegurando que entonces "ya tenéis algo en común". Este fue el detonante de la tensa pelea que mantuvieron a través de Twitter.

"Querido José Antonio León. (Se llama, ¿no?). No decías lo mismo cuando hace un par de años me escribías para vernos en Ibiza porque los dos (según tú) éramos guapos y solteros. Ay... Qué malo es querer subirse a todos los carros públicamente", estalló la colaboradora, insinuando que en el pasado José Antonio León intentó tener algo con ella a pesar de que éste mantenía una relación con Rocío Madrid, su actual esposa.

Una acusación a la que él no dudó en responder de forma tajante con un comentario con el que recordó cómo saltó a la fama Alexia Rivas por su escándalo con Alfonso Merlos y Marta López. "Lo que me sumo al carro es del buen hacer del periodismo y del no ataque burdo ataque a Cynthia pero claro... Alexia te llamas, ¿no? Explicarte esto a ti que te gusta ejercer la profesión yendo a un reality por una causa tan noble como la de salir en bragas en un Skype, como que no". Sin duda, unas palabras que terminaron haciendo daño a la colaboradora provocando que estallase la tensión entre ellos.

"A mí me gusta usar ropa interior y otros como tú preferís presumir de pelendengues como Dios os trajo al mundo. Eso sí, natural serás con los hombres. Tu discurso con las mujeres es machista y repugnante", sentenció Alexia, recordándole unas declaraciones que realizó donde reconocía que le gustaba hacer nudismo. Lejos de seguir con su pelea pública, José Antonio León optó por bloquear a Alexia en Twitter.