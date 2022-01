Tenso cara a cara de Marta Riesco y Rocío Flores en 'El Programa de Ana Rosa'

Marta Riesco dio la cara en El programa de Ana Rosa para hablar sobre su relación con Antonio David Flores, confirmada gracias a unas fotos publicadas por la revista Lecturas. La periodista y Rocío Flores son amigas, pero ahora dicen que no son íntimas, a pesar de que fue Marta la encargada de organizar la fiesta por el 25 cumpleaños de la hija de su pareja.

La reportera habló con Joaquín Prat sobre cómo está la relación entre ambas. "A mí ella me ha conmovido desde el momento en que llegó aquí", dijo, y le dio un mensaje cara a cara, ya que Rocío se encontraba en plató: "Desde aquí, con todo mi cariño, brindarte la mano. Lo que necesites, estoy aquí". A continuación aseguró que "no considera que haya hecho nada que esté mal" y que no se siente responsable: "Yo estoy conmovida con lo que ha pasado ahora y lo respeto, respeto el dolor de todas las partes, pero no es mi tema", aseguró, y confirmó que está enamorada de Antonio David.

"Me ha costado muchísimo llegar a ser reportera y estar donde quería estar. No tengo miedo a absolutamente nada. El tiempo dirá quiénes estamos equivocados y quienes no", indicó, dejando claro que ella no ha podido evitar sentir cosas por Antonio David. "A veces el corazón manda y son cosas que pasan, las asumo y las vivo. Estoy enamorada", sentenció.

Marta Riesco y Rocío Flores en AR. pic.twitter.com/d0Whv1xr9u — TODOtele (@todotele__) January 13, 2022

Mientras se sometía a las preguntas del presentador, Rocío se limitó a mirarla con desaire y esbozar sonrisas forzadas, todavía dolida porque asegura que no conocía la relación de su amiga y su padre. "Respeto a Marta como periodista, como profesional y siempre le he estado muy agradecida (...) Fue de las pocas periodistas en el medio que dio la cara por mí y sobre todo me ayudó mucho a saber gestionar todo esto".

Por otro lado, la colaboradora declaró: "Somos compañeras y tenemos una amistad", aunque la tensión era palpable. "Ella me respeta, los tiempos que considere marcarme, y yo la respeto a ella, que busque su felicidad". Por último dejó claro que respeta a su padre y prefiere no hablar mal de él: "Que busque su felicidad, mi opinión personal de cómo hayan sucedido las cosas me la guardo".