Hubo un tiempo en el que Isa Pantoja y Marta Riesco, nueva pareja de Antonio David Flores, eran íntimas amigas. Durante meses las pudimos ver juntas en numerosas ocasiones e incluso estuvo invitada en Cantora de la mano de la hija de Isabel Pantoja. Sin embargo, por razones que nunca ha quedado claras, la amistad se rompió: "Me generaba desconfianza", reconoció Chabelita durante una entrevista en Sábado Deluxe. "No pasa nada entre nosotras pero si en una amistad no hay confianza...".

El conflicto entre ellas estalló durante una Nochevieja que Isa Pantoja pasó en Cantora junto a unas amigas. Al parecer, durante aquella noche tan especial, tuvo lugar un episodio de sexo lésbico en un sofá de la finca, protagonizado por al menos tres de las amigas de la hija de Isabel Pantoja. "Yo apoyé a mi amiga y salieron a la luz unas informaciones y ya no confié en ella", aseguró, sin dejar claro el papel de Marta Riesco en este episodio. La hija de la tonadillera cortó por lo sano y puso distancia entre ellas.

Esta semana, después de salir a la luz la nueva relación de Marta Riesco con Antonio David Flores, Isa ha criticado la actitud de la que una vez fue su amiga: "No se puede hacer la ofendida si la gente le pregunta. En su momento se hizo la ofendida cuando supuestamente había algo. Ahora no puede sorprenderse porque está con una persona que es Antonio David. Sabe todo", afirmó rotunda en El programa de Ana Rosa, arrancando un "brava" de su compañero Alessandro Lequio.

Horas después, en su estreno como colaboradora en el programa Ya son las ocho, Isa Pantoja revivió el distanciamiento con la reportera pero se negó a seguir "machacándola con la que tiene encima": "No voy a meterme en esos temas, bastante tiene ahora. He vivido momentos muy buenos con ella, pero ya no quiero tener relación. Esto pasa incluso en las mejores amigas. Cuando somos amigos, yo lo doy todo. No tengo rencor. No tengo que decirle nada más".