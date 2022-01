La relación de Antonio David Flores y Marta Riesco está confirmada a pesar de que ambos lo negaron cuando salió a la luz la separación de Olga Moreno. La reportera de El programa de Ana Rosa no ha querido hablar públicamente, pero si lo han hecho sus compañeros y amigos de Telecinco. Horas después de salir a la luz las fotos de Antonio David saliendo de casa de Marta, la periodista confirmó a través de Antonio Rossi que "ya no se puede negar lo evidente".

"Me ha contado que no lo van a negar, que evidentemente está juntos. Él pasa tiempo en casa de ella y que ella es una mujer soltera y él un señor separado. A partir de ahí, no ha ahondado más en la historia (...) Esta mañana me he quedado sorprendido", añadió Rossi, amigo personal y compañero de redacción de Marta, a quien en su día negó también cualquier relación.

"Cuando sale la información, ella me lo niega. A lo mejor en aquel momento la relación no era tan solida y no estaba construida. Después de eso, no les ha importado continuar", dijo el periodista. Se confirma así que sí viven juntos, ya que aunque Antonio David no tiene su residencia fijada en Madrid, cuando viaja a la capital se queda en casa de Marta.

Cabe recordar que Sábado Deluxe publicó unas imágenes de Antonio David y Marta muy acaramelados y cómplices en una discoteca en septiembre de 2020. Entonces se habló de una infidelidad por parte de Flores, aunque ambos lo negaron asegurando que solo eran amigos. Riesco reitera que su relación comenzó a ir en serio cuando salió a la luz la ruptura con Olga Moreno, aunque confirma que se gustaban desde hacía tiempo, e insiste en que ella no es la culpable.

En su reaparición ante los medios, Antonio David también mintió y dijo que los rumores que le relacionaban con Marta Riesco no eran ciertos: "Lo último ha sido mezclar a mi familia con compañeros que lo único que han hecho es ayudarme, opinar contra corriente con lo que estaba establecido en algunos medios y han señalado con la letra escarlata a una persona, compañera, periodista, sin ningún tipo de prueba diciendo que ha sido el detonante de mi separación, lo cual es absolutamente falso".