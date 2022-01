Antonio David Flores confirma su relación con Marta Riesco en un comunicado oficial

Antonio David Flores | Mediaset

Tras la portada de Lecturas sobre Antonio David Flores y Marta Riesco, el ex de Rocío Carrasco ha publicado un comunicado en redes para tratar de atajar rumores y aclarar él mismo la situación.

"Hace algún tiempo dije que no volvería a hablar sobre mi vida privada y he intentado mantenerlo hasta ahora", comienza el comunicado del ex de Rocío Carrasco publicado en Youtube. Antonio David se ve "obligado a dar una serie de explicaciones" tras desvelar la revista Lecturas que, efectivamente, mantiene una relación con la reportera Marta Riesco y que por tanto su matrimonio con Olga Moreno puede darse como finalizado.

Esas explicaciones -continúa- no son por él, "sino por otras personas que pueden verse perjudicadas por la información que se ha dado hoy. Así que voy a hacer una excepción".

"Quiero empezar diciendo que Olga es una mujer extraordinaria, una madre excepcional y ha sido la mejor compañera de viaje hasta que nuestros caminos han tomado rumbos diferentes. Siempre será mi familia y siempre podrá contar conmigo", dice Antonio David, confirmando la buena relación que pese a separados siguen y seguirán manteniendo.

"Decir también que quiero que dejéis a mi hija Rocío al margen de este tema. no le pertenece a ella, por lo que me parecería injusto que se vea involucrada en algo que solo me concierne a mí", dice en un segundo punto.

Tras esto, Antonio David Flores efectivamente confirma que lleva "varios meses separado y por lo tanto estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. no tengo por qué esconderme". "Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación", dice.

Antonio David finaliza pidiendo que "en la medida de lo posible se nos respetase a todos y que no se publiquen informaciones malintencionadas con el propósito de hacer daño y de intentar desestabilizar una familia". Una palabra, familia, que repite a continuación, porque es algo que "somos y seremos".

Antonio David agradece los mensajes de apoyo y afirma tajante que "estas son las únicas declaraciones que voy a hacer al respecto".