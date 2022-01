Ana María Aldón desvela lo que había en las cajas de Rocío Carrasco y la reacción de Gloria Camila al abrirlas

Las cajas con las pertenencias personales de José Ortega Cano, Gloria Camila y José Fernando que Rocío Carrasco guardaba desde que se vendió la casa de Rocío Jurado en La Moraleja tras la muerte de su madre, por fin están en la casa del diestro.

A pesar de que en un primer momento el viudo de 'La más grande' rechazó las cajas porque el transportista quería descargarlas en la calle y que las cámaras grabasen cómo recibía las cosas enviadas por Rocío Carrasco -algo a lo que Ortega Cano no estaba dispuesto- finalmente algunos de los recuerdos más especiales de su vida con Rocío Jurado ya están en su poder.

Era el padre de Gloria Camila el que lo confirmaba ante nuestros micrófonos el pasado viernes con un escueto "ya están en mi casa". Una información sorprendente puesto que horas antes María Patiño y Carlota Corredera habían asegurado que las cajas seguían en la nave en la que se está grabando la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco y que, si no tenían noticias antes, La Fábrica de la Tele decidiría qué hacer con los enseres de Ortega Cano este lunes.

Ya no tendrá que hacerlo, puesto que las cajas ya están en la casa del torero y, aunque ninguna cámara ha inmortalizado el momento, Ana María Aldón ha explicado en Viva la vida cómo fue la entrega y qué reacción tuvieron su marido y Gloria Camila al reencontrarse con tantos recuerdos especiales de su vida con Rocío Jurado 15 años después de la muerte de la artista.

"Llegó la furgoneta y entró dentro de casa. Las cajas se bajaron en nuestra casa, no fuera, aunque yo no he puesto ninguna condición ni estoy al tanto de cómo se produjo la conversación ni con qué persona se ha conversado para que llegue a esto. Yo sé que vinieron las cajas para casa", ha señalado, sin entrar en detalles de cómo se 'fraguó' el acuerdo entre Ortega Cano y Rocío Carrasco para la entrega de las cajas.

Confirmando que Gloria Camila estaba presente en este momento tan emotivo, Ana María ha preferido no entrar en detalles de su reacción "porque eso es mejor que se lo deje a ella que lo cuente porque es algo de ella", pero sí ha confesado que la hija de Rocío Jurado estaba "muy emocionada y entusiasmada" y hacía "muchos comentarios" al ir descubriendo los recuerdos 'olvidados' tantos años en esas cajas.

Pero, ¿qué han recibido exactamente Ortega Cano y Gloria Camila de Rocío Carrasco? En total "14 cajas, un carrito de la compra lleno, dos sombrereras donde venían sombreros de mi marido y tres lienzos, uno de ellos en mal estado, cuarteado", ha revelado Ana María, comentando que por el momento "no han abierto" todas las cajas porque no les ha dado tiempo.

Además, la mujer de Ortega Cano ha asegurado que por el momento no han colocado en su casa ninguno de los objetos que acaban de 'recuperar', pero sí ha contado, divertida, que ella se probó "un traje de corto" que, ha apuntado, "me queda súper bien". "Ya me veo yo con él en el próximo Rocío", ha dicho.

Después del programa, Ana María llegó a su casa y, explicando que ya lo había contado todo en televisión, evitó dar más detalles sobre el contenido de las cajas.