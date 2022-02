La extraña llamada de Gloria Camila a Kiko Jiménez tres años después de romper

Después de las últimas declaraciones de Rocío Carrasco el viernes pasado en Montealto, los integrantes de la familia Mohedano, así como sus satélites, se han apresurado a dar su opinión en los distintos platós de Telecinco. Es el caso de Kiko Jiménez, que mantuvo una relación de cuatro años con Gloria Camila, que durante el programa Sálvame compartió algo que, según dijo, demostraría que existen nervios de cara al estreno de la nueva docuserie de Rocío Carrasco: "Nerviosismo hay. Voy a contar una cosa que pasó hace un par de días y a mí me sorprendió muchísimo".

Kiko Jiménez terminó su relación con la hija de José Ortega Cano hace tres años, desde entonces la relación entre ellos ha sido muy tensa y no han dudado en lanzarse reproches cuando han tenido ocasión: "Llevo sin hablar con Gloria desde que nuestra relación terminó hace ya tres años y de repente recibo un mensaje de ella diciendo 'Por favor, ¿puedes llamarme'", aseguró el novio de Sofía Suescun en el espacio de Mediaset.

Una llamada de "cinco o diez minutos" en la que la expareja charló "sin rencores": "La llamo y de repente me pregunta por una cosa de Maite (Galdeano) que no tiene nada que ver con el tema de su hermana. Yo creo que fue el puente para después decirme que ella no es rencorosa, que no puede vivir con rencor porque estaría muy sola en la vida...". Tratando de buscarle un sentido a la llamada, Kiko llegó a una conclusión: "Justo coincide con que Rocío Carrasco anuncia que ya se ha grabado el documental y que se va a emitir. A mí esta llamada lo que me transmitió fue que hay nerviosismo, quieren tener a un aliado con ellos, que puedo ser yo".

El colaborador también contó el porqué del conflicto entre José Antonio Rodríguez y Gloria Mohedano con Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Y es que, al parecer, no estaban satisfechos con "el trozo de pastel" que les tocó en el reparto de la herencia de Rocío Jurado. Según su versión, Rocío les dejó la casa de Chipiona pero con un impuesto de sucesiones "muy alto": "Les quedó una ruina, sienten que Rocío Carrasco y Fidel les arruinaron".