Rocío Carrasco regresó este viernes a Telecinco con la segunda entrega de Montealto: regreso a la casa, donde además de mostrar las estancias de la vivienda que quedaron pendientes, se emitió un reportaje bajo el nombre de El precio del silencio donde se intentó demostrar el cambio de versiones que han tenido los miembros de la familia Mohedano en las últimas semanas.

Para defender a la familia de los crueles ataques de su sobrina, José Antonio, marido de Gloria Mohedano intervino en directo. El cuñado de Rocío Jurado, que en alguna ocasión se ha autoproclamado como portavoz de los Mohedano, acusó a Rocío Carrasco de mentir con respecto al supuesto infierno que vivió junto a Antonio David Flores. "Hay cosas que se pasan de la raya, mentiras que se dicen tantas veces que parece que son verdad. "

Hay que recordar que José Antonio fue uno de los testigos que apoyó a su sobrina durante el divorcio para pedir la nulidad, declaraciones de las que años después se desdijo, asegurando que mintió al afirmar que su marido le había dado "mala vida" y que lo hizo por ayudarla: "Lo que yo dije en la Rota era mentira pero jamás hablé de maltrato. Lo hice porque en esos momentos Rocío estaba sufriendo porque es muy normal que una mujer a la que le ponen los cuernos, o que ella cree que se los ponen, y que estaba con dos niños pequeños".

"Está admitiendo algo que sabe que es mentira por hacerme daño", se defendió Rocío Carrasco. "Creo que es una falta de respeto lo que estás haciendo", recriminó Jorge Javier Vázquez a José Antonio.

El marido de Gloria Mohedano también puso en duda la versión que Rocío Carrasco ofreció sobre la paliza que le propinó su hija cuando era una adolescente: "Pero, ¿qué pruebas ha presentado?", dijo . "Es un despropósito de llamada", afirmó Rocío mientras su tío continuaba sacando a la luz sus supuestas mentiras. "Con tantos homenajes como le hacéis a Rocío Jurado, ¿no crees que se le caería la cara de vergüenza si viera que desmienten a su hija un episodio tan grave que ha vivido? Con esta llamada nos estamos dando cuenta de a qué tipo de personas se enfrenta Rocío, a unas desalmadas", salió en su ayuda Jorge Javier Vázquez.

"Me he equivocado al llamar, espero que se me dé la oportunidad de contestar a todo", se defendió José Antonio, avisando de que no piensa quedarse callado y hablará en un futuro sobre las vivencias con su sobrina. "Hemos sido testigos de un momento delirante, has sido muy valiente de salir de ahí. Lo que ha pasado hoy aquí es muy grave", concluyó Jorge Javier mirando a Rocío, que prefirió guardar silencio.