Gloria Camila consigue que Alba Carrillo abandone una conexión en directo: "Menuda encerrona"

Alba Carrillo ha confirmado que José Antonio Canales y ella son "algo más que amigos". Una sorprendente relación que salió a la luz tras se 'pillados' besándose y abrazándose después de una noche de fiesta y antes de dormir juntos en un hotel. "Es que me parece alucinante ya el tema pareja. No estoy en pareja, es de lo que huyo ahora, somos amigos. Le conozco, me cae fenomenal, me lo estoy pasando genial en la vida, en general. Fuimos a un sitio de flamenquito, nos lo pasamos fenomenal", desveló la tertuliana en Ya son las ocho.

El programa de Telecinco recuperó un tuit de la modelo en el que criticaba a los toreros y a la tauromaquia en general: "Nunca iría a ver una corrida de toros, mi ex marido era súper taurino y nunca he ido, puedo conocer a alguien aunque no sea taurina", defendió Alba, unas palabras que no gustaron nada a Gloria Camila, que se encontraba en plató: "A mí me parece un arte. La gente es poco conocedora del mundo del toro. Ella misma ha dicho que nunca ha ido. Es hablar sin conocer un tema. Para conocer a una persona también tendrás que conocer su profesión y a qué se dedica".

Alba intentó justificar sus palabras alegando que ha visto "muchas corridas de toros cuando era pequeña junto a su abuelo" pero es "algo que no le gusta": "Canales ahora mismo es colaborador de televisión, no torero", dijo nerviosa antes de estallar contra el programa: "¿Esta encerrona qué significa? Tengo total libertad para que no me gusten los toros y no me tenéis porque llamar inculta, si algo me define es que no soy inculta. Me decís que hay que conocer las cosas para poder opinar, igual las conozco y por eso opino, como de Rocío Carrasco, y ya hemos terminado la conexión", explotó, quitándose los auriculares y abandonando la conexión en directo.

"Alba siempre termina yéndose de los platos, de los realitys y de los programas y esa pullita me parece lamentable", dijo la hija de Rocío Jurado con sorna.