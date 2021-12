Alba Carrillo y Canales Rivera, la pareja del invierno (con permiso de Bárbara Rey y Bigote)

Semana se lleva la exclusiva de este miércoles con unas fotos que confirman que Alba Carrillo y Canales Rivera son pareja. Por desgracia, las revistas no han llegado a tiempo para publicar el romance entre Bárbara Rey y Bigote Arrocet, que se dio a conocer este martes y que ha llegado para llenar de alegría a la Crónica Rosa.

Casi una docena de fotos demuestran la buena sintonía que hay entre la modelo y el torero, que vienen de mundos totalmente distintos pero que ahora coinciden en los platós de Telecinco. Los dos son jóvenes, guapos y solteros, además desde hace poco.

Alba y José Canales salieron primero a cenar con unos amigos a un restaurante de Madrid y allí se ven manos en la cintura y miradas cómplices, que dirían los cursis. Después, ya en la calle, comparten confidencias mientras se fuman un cigarro. Es ahí cuando llega el beso que hace oficial el romance.

La confirmación definitiva le vemos dos fotos después, cuando Alba y Canales terminan la velada entrando en un hotel. Ponemos en contador a cero para ver si estamos ante uno de las relaciones de final de año. O uno de los montajes.

Los Pantoja, protagonistas también

Lecturas y Diez Minutos dedican sus respectivas portadas a Irene Rosales y Kiko Rivera, aunque con visiones muy diferentes.

Lecturas le dedica su página principal a Irene, de la que dice que está "espectacular" durante la boda de unos amigos celebrada en Castilleja de la Cuesta. La colaboradora ahora sí, ahora no de Telecinco lució un vestido rosa palo con una estola al cuello firmado por Vicky Martín Berrocal. Su marido, un chaqué de color gris que poco tiene que ver con los que usa habitualmente Carlos de Inglaterra. Sus hijas Ana y Carlota ejercieron de damitas de honor ataviadas con capas verdes de terciopelo.

Diez Minutos recala en la última polémica protagonizada por Paquirrín: ha celebrado el cumpleaños de su hija Ana y no ha invitado a su hermana Chabelita.

Iker y Sara, escapada secreta a Portugal

Cuenta Semana en su portada que Sara Carbonero e Íker Casillas han pasado unos días en Portugal, juntos, y que se han alojado en el mismo hotel. La pareja estuvo con sus hijos en el The Yeatman, un exclusivo alojamiento en Oporto, la ciudad en la que han vivido durante los últimos años.

Cuenta Semana que durante su estancia en Portugal se dedicaron a visitar a sus amigos en sus casas y que hicieron lo posible por entrar y salir del hotel por separado para no ser fotografiados en público. Y fantasea con la idea de la reconciliación, en absoluto confirmada.

David Flores reúne a su familia por su cumpleaños

El hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores acaba de cumplir 23 años y lo ha celebrado con toda su familia: su padre, su hermana Rocío, su hermana Lola, y Olga Moreno, la mujer que le ha cuidado durante los últimos años. Tampoco faltó Manuel Bedmar, el novio de Rocío Flores. Su madre ni estaba ni se la esperaba. De hecho ni siquiera le llamó para cantarle el cumpleaños feliz.

Las imágenes que publican Semana y Lecturas confirman que la familia sigue unida, a pesar de la separación de David y Olga.

Dos páginas después, en Lecturas, Jorge Javier Vázquez provoca a los Flores-Mohedano-Ortega y demás miembros del clan desde su columna semanal en Lecturas. "Rocío Carrasco me va a regalar una capa de su madre", titula, dejando claro que él sí está entre los elegidos para tener un objeto de Rocío Jurado, no como sus nietos o su hija Gloria Camila.

Semana, por su parte, ha hablado con Rocío Flores poco después de emitirse el programa homenaje a su madre. "Ha sido todo maravilloso. Estamos contentísimos y yo creo que ha sido una ceremonia muy bonita", señala.

Mar Flores sigue con Elías Sacal, pese a la polémica

Mar Flores habla en Hola del premio que acaban de darle por su trayectoria en el mundo de la publicidad de las marcas de lujo y premium, y ya de paso responde escuetamente a cómo se encuentra desde que se filtraran sus conversaciones privadas pidiendo a un paparazzi que sacara gordo a su todavía novio, Elías Sacal, como venganza por estar con otra.

"Me encuentro bien y tranquila. Al final, el apoyo de la gente que me quiere que realmente me conoce es lo importante", explica Mar intentando quitarle hierro al asunto.

En Lecturas y Semana vemos las pruebas gráficas de que la modelo lo está pasando estupendamente con su novio en la cubierta de un barco. Son imágenes tomadas en la isla de Saint Barth, en el Caribe, un lugar paradisíaco en el que están pasando una temporada de descanso que seguramente sigue a otra temporada de descanso.

Blanca Suelves y Ioannes Osorio se separan

Hola lleva a portada la noticia exclusiva de la separación de los duques de Alburquerque, que llevan casi tantos años casados como alejados de la prensa del corazón.

Dice la revista que la que fuera durante años "chica Don Algodón", después estilista de moda en ABC a las órdenes de Tomás Cuesta y una de nuestras modelos patrias más cotizadas, todavía no ha firmado oficialmente los papeles del divorcio, pero ya ha iniciado los trámites necesarios para separarse. Su hija mayor, Blanca, cumple 25 años esta semana. El pequeño tiene 23.

Casualmente, en la portada de Hola vemos a Pepe Barroso, el guapísimo hijo del que fuera jefe de Blanca durante años. El joven posa con su novia, Gara Arias, y anuncia que están esperando su primer hijo.

Cóctel de noticias

La reina compite en brazos con Sandra Sánchez, la mejor karateka del mundo. Competición de músculos en la página 16 de Hola que gana por goleada, lógicamente, la deportista profesional.

Esther Doña y Santiago Pedraz se preparan para celebrar su primera Navidad juntos. El magistrado y la viuda aparecen en Hola muy cariñosos mientras pasean por las calles de Madrid.

David Valldeperas, muy cariñoso con Miquel Valls. Lecturas, la revista portavoz de Rocío Carrasco y La Fábrica de la Tele, publica varias fotos del director de Sálvame en actitud cariñosa con Miquel, uno de los reporteros del programa de Ana Rosa. La publicación recuerda que hace año y medio que rompió con Xoan Viqueira. Semana da por hecho que están enamorados. Los dos acudieron a comer con Carlota Corredera.