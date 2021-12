Alba Carrillo intenta humillar a José Ortega Cano para defender a Rocío Carrasco

Alba Carrillo ha vuelto a sacar la cara por su amiga Rocío Carrasco. Desde que coincidieron en el programa de Telecinco, Hable con ellas, la modelo y la hija de Rocío Jurado desarrollaron una intensa relación que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Por eso este lunes, no dudó en criticar duramente la reacción de José Ortega Cano al homenaje que la hija de 'la más grande' hizo hace unos días en Sálvame bajo el nombre de El último viaje de Rocío.

Aunque Ortega Cano se mostró agradecido por su presencia en los vídeos emitidos durante el homenaje, manifestó su pena por obviar a los otros dos hijos de Rocío, Gloria Camila y José Fernando: "Eché en falta que se nombrara a mis hijos y a Rocío y David Flores porque todos somos de la familia". Unas palabras que Alba Carrillo no entendió: "También sobró que invitaras a tu boda a Antonio David", dijo en un intento desesperado por humillar al torero. De esta forma, la modelo recriminó que, mientras Rocío Carrasco "lo pasaba fatal" por su tormentosa relación con el padre de sus hijos, él estuviese apoyando al "enemigo".

Alba no comprende que Rocío Flores y su hermano acudiesen al enlace del torero con Ana María Aldón acompañados de su padre. Según la colaboradora, deberían haber asistido solos y allí reunirse junto al resto de su familia, "sin necesidad" de que Antonio David estuviera presente. Un argumento con el que ha intentado tirar por tierra el comentario de José Ortega Cano y las grandes ausencias que hubo en el homenaje.

Además, Alba cuestionó si la familia hubiera acudido gratis al homenaje televisado, algo que no gustó nada a su compañera Rosa Benito, que recordó los múltiples eventos a los que la familia acude a lo largo del año de manera altruista: "¡Qué absurdo! Yo sería incapaz de pedir algo en relación a Rocío Jurado". Además, defendió a Ortega aseguran que "no ha criticado a Rocío, ha criticado al programa que se han hecho y donde no se han nombrado a sus hijos".