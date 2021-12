La herencia que atormenta a los hermanos de Paquirri: "Yo diré todo, que es mucho lo que tengo que decir"

Mucho se ha hablado a lo largo de este año sobre la herencia de Paquirri, pero también de Riverita, hermano del gran torero, que según hemos conocido dejó como heredero universal a Canales Rivera. Una información que ha sido muy comentada y juzgada en los platós de televisión y que al parecer ha sido motivo de discusión entre Teresa Rivera y su hermano, Antonio.

Además, a esto se le suma la información de que Riverita podría tener un hijo biológico no reconocido, Jacobo Moreno, que tal y como se ha publicado se habría hecho las pruebas de ADN para conocer la verdad sobre su procedencia.

Ahora, Antonio Rivera - hermano de Paquirri - ha hablado para Europa Press y lo cierto es que ha llamado mucho la atención cómo ha reaccionado ante esta noticia, ya que si se demuestra que es hijo de Riverita, podrían cambiar las condiciones de la herencia de su hermano fallecido.

Antonio Rivera | Gtres

Antonio Rivera mantiene el misterio y no desvela si Jacobo moreno es hijo biológico de su hermano José: "Eso el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá todo y yo diré todo, que son muchas cosas las que tengo que decir". El hermano de Paquirri no aclara si su sobrino Canales dejará de ser heredero universal en caso de las pruebas de ADN corroboren que Jacobo es hijo de su hermano: "No, yo es que no sé cómo va el tema... yo sé que él es heredero universal y hasta ahí te puedo decir".

En cuanto a si ha tomado medidas legales contra su sobrino: "Yo estoy en Sevilla, no estoy en Cádiz y no te puedo decir más nada. El tiempo lo dirá todo". Por eso tendremos que esperar a que se hagan públicos los resultados para saber qué ocurre si finalmente Jacobo es hijo de Riverita.

Antonio Rivera se muestra triste ante la posibilidad de que Isabel Pantoja pierda Cantora: "Hombre, es la primera finca que compró Paquirri... a nosotros nos trae unos recuerdos enormes y sería una verdadera pena, hasta ahí te puedo decir... decir Cantora para nosotros es decir Paquirri".