Rocío Carrasco saca la artillería pesada contra Ortega Cano: "Yo no bebo y cojo coches"

Cuesta abajo y sin frenos, así se puede resumir la última entrega de Montealto: regreso a la casa en la que Rocío Carrasco dinamitó definitivamente cualquier esperanza de reconciliación con su familia materna y sus hermanos Gloria Camila y José Fernando. Como reclamo para el último capítulo, se emitieron dos nuevos reportajes en los que se intentó desacreditar a los miembros más mediáticos de la familia de Rocío Jurado, como sus hermanos Amador y Gloria, así como a José Ortega Cano, que fue el más perjudicado de la noche.

En un resumen sobre las últimas declaraciones públicas del torero, desveló que nunca existió buena relación con la hija de su mujer y desveló su mal comportamiento durante la adolescencia: "Siempre la he tratado fenomenal", dijo José Ortega Cano en una entrevista en Viva el verano. "Yo la he defendido mucho porque desde muy niña, siempre se ha portado muy irregularmente", añadió.

Unas palabras que este viernes tuvieron respuesta por parte de Rocío Carrasco, que sacó su artillería pesada contra el viudo de su madre y lo que supone la ruptura definitiva con sus hermanos: "Yo he podido tener un comportamiento irregular pero nunca ilegal ni delictivo", dijo con tono despectivo.

"Yo nunca he tenido un comportamiento ni ilegal ni delictivo. Puede que irregular algo haya hecho en mi vida como irme de mi casa a los 18 años. Yo no conduzco, yo no bebo, yo no cojo coches, no hago nada de eso. No he tenido ningún comportamiento ni delictivo ni ilegal. Irregular puede ser por la edad, pero muy cogido con pinzas. En otras cosas porque no me dio tiempo a mucho más, porque con 18 años me fui de casa y cuando me fui lo hice con el ser y ya mi vida se sabe entera", añadió, haciendo referencia uno de los episodios más controvertidos de la vida del diestro por el que terminó cumpliendo dos años y medio de prisión.

Rocío conoció a Ortega Cano en el año 1992, cuando Rocío tenía 15 años y convivieron durante dos años bajo el mismo techo: " Ya quisiera Ortega Cano que mi comportamiento irregular lo hubiera tenido mucha gente de su casa", dijo sin aclarar sus palabras. Remató al torero asegurando que lo "borraría" de la vida de su madre: "Borraría de la vida de mi madre a Ortega Cano, pero no por nada, es mi vivencia, es mi opinión. Además con esto no quiero hacer de menos a nadie. Yo pues si no hubiese estado en su vida creo que mi madre hubiera estado mejor".