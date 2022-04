La última novia de Maluma es una arquitecta colombiana, Susana Gómez

Viene Maluma a cantar a Madrid, después de ser contratado en Barcelona, este 5 de abril, en el Wizink Center, lo que en tiempos fue el Palacio de los Deportes, y que ahora alterna competiciones de baloncesto con actuaciones de grandes figuras de la música. Maluma lo es. Un ídolo en Hispanoamérica, con muchos seguidores también en España, sobre todo, como pueden imaginar, jovencitas y también maduras, que bailan al ritmo del reguetón que les sirve el cantante colombiano. Amores ha tenido a porrillo, el último, una arquitecta, compatriota suya llamada Susana Gómez.

Su nombre compuesto es Juan Luís Londoño Arias, al que sus familiares y amigos conocen como Juancho. Lo de Maluma fue una elección suya: sobrenombre artístico que eligió por el cariño que siente hacia los suyos. Unión de las primeras sílabas de los nombres de su madre, su padre y su hermana (Marilí, Luís Alfonso y Manuela) para acabar siendo conocido en el mundo de la música como Maluma.

No iba para cantante, sino que durante ocho años militó como futbolista en una liga inferior de su país. Su padre lo alentaba para ser un as internacional y cuando se enteró que iba a dedicarse a cantar le montó "un pollo" de aquí te espero. Todo porque en su colegio y en fiestas de amigos era aclamado por su facilidad para la música; incluso a la edad de quince años compuso su primera pieza, "No quiero". El inicio de todo un repertorio con el que se ha labrado un nombre importante en el pop latino. El reguetón es el ritmo que más cultiva en su repertorio.

En sus principios lo animó mucho una muchacha de su edad, Camila Andriulo, que se convirtió en la primera de sus muchas novias posteriores. Siendo ya muy popular dio en salir con una modelo de orígenes cubano y croata, Natalia Barúlich, con la que convivió a lo largo de tres apasionados años. A ella le dedicó una de sus más conocidas canciones, "Hawai". Cuando rompieron, Natalia vivió un romance con Neymar. Al que en 2019, viajando con el PSG, el equipo donde ahora milita tras abandonar el Barça, captaron unas imágenes y sonido remedando dicho tema, lo que seguidores de Maluma consideraron que se burlaba de éste.

Maluma | Archivo

Entre "rollos" de quita y pon con algunas de sus "fans", en las pasadas Navidades, Maluma confesó en redes sociales que estaba muy enamorado de una compatriota suya, amiga de la familia desde hacía tiempo, por lo visto paisana suya, de Medellín. Pasaron unas vacaciones felices en Atenas. Con unas fotografías algo borrosas para darle más misterio a esa relación, Maluma no quiso entonces revelar la identidad de su nueva novia. Hasta que se ha sabido que es una arquitecta colombiana, Susana Gómez, divorciada, que antes de conocerse este idilio, vivía completamente alejada de los focos. Ahora, los reporteros de las revisas rosas los persiguen con denuedo. Se da la circunstancia de que hay quiénes han dicho, al conocerlos, que hasta se parecen bastante físicamente. El caso es que están locos el uno por la otra.

Maluma siempre fue un chico enamoradizo, muy romántico. Tanto que en su época escolar, adolescente, era solicitado por algunos de sus condiscípulos para que les escribiera cartas de amor para sus respectivas novietas. Esa atracción que despierta ahora entre el sexo femenino lo han llevado a componer letras muy explícitas sobre el sexo. Al punto que grupos feministas lo tomaron por machista tras estrenar "Cuatro babys". Él, en realidad, trata sobre todo de crear canciones muy bailables, al ritmo ya anteriormente citado del reguetón, que mezcla con bachatas y otros de raíces caribeñas. El ídolo al que siempre ha admirado es Justin Timberlake.

Maluma en su vídeo Qué pena | Archivo

Maluma también ha probado suerte como actor, rodando una película con Jennifer López. De "Marry Me" ha pasado últimamente a protagonizar y dirigir él mismo un video-clip de "Mojando asientos", una canción muy sensual, sobre el desamor, el recuerdo que se despierta en él evocando a un amor cuando desataban sus pasiones a bordo de un coche, o en un apartamento. El vídeo en cuestión nos muestra a una pareja, el propio Maluma y una espectacular modelo, provocativa. Y junto a ambos, un caballo que hace cabriolas alrededor de los enamorados. No sabe uno con qué motivo, pero sus imágenes son bonitas, impactantes.

Apuesto a que habrá largas colas a las puertas del madrileño Wizink Center el próximo martes, para asistir a la actuación de Maluma. Con gritos y nervios en el interior del recinto mientras él supongo se estará acordando de Susana Gómez. Por ahora... Que con guaperas como él, nunca se sabe. Además, ellas lo persiguen. ¿Qué va a hacer él en esas circunstancias? Muy fácil: dejarse querer.