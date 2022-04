El lamentable estado de Gil Silgado en prisión: "Va en silla de ruedas por la cárcel"

José María Gil Silgado se encuentra ingresado en el centro penitenciario de Sevilla 1, en Mairena de Alcor, por un delito de alzamiento de bienes. Su estado de salud le está complicando la estancia, ya que padece cáncer de colon y ha tenido que abandonar la prisión para ser intervenido en varias ocasiones. Además, según desveló su hija Anabel en el programa Socialité, padece una fuerte depresión y pasa prácticamente todo el día en su celda, siendo su estado "lamentable".

"Está de baja pero dentro, en su celda. Cuando sale va en silla de ruedas por la cárcel", explicó en una videollamada con el programa de Telecinco. Al parecer, los pocos paseos que Gil Silgado da por prisión los hace acompañado por un compañero que le ayuda empujando su silla de ruedas. "Se ha convertido en una persona dependiente", añadió.

La relación entre padre e hija no es la ideal, ya que el empresario abandonó a su hija cuando era una niña y apenas tienen relación. Pero hay algo más por lo que no perdona a Gil Silgado: "Yo me he quedado sola, por su culpa metieron en la cárcel a su hermana, mi tía, y yo estoy haciendo todo lo posible para sacarla de allí".

Anabel explicó que su padre sigue sin preocuparse por ella o por su familia: "No es consciente de lo mal que se ha portado como padre o como hermano, solo se moviliza con lo relacionado con la susodicha (refiriéndose a María Jesús Ruiz), por nosotros no mueve un dedo".

En mayo de 2021 el empresario tuvo que ser ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla en estado crítico tanto por los problemas derivados del cáncer como por complicaciones cardiacas. Su entorno aseguró que ha tirado la toalla y se niega a operarse, por lo que los médicos han tratado de mantenerle con vida con antibióticos.