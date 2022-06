Espectacular desnudo de Violeta Mangriñán a pocos días de dar a luz

Quedan pocos días para que Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio den la bienvenida a su hija Gala, una niña muy esperada para la pareja que pondrá la guinda a la historia de amor que comenzaron hace más de tres años. La influencer y el italiano están viviendo con mucha intensidad el embarazo y durante estos meses no han dejado de compartir con sus millones seguidores momentos para el recuerdo.

Y es que en pocos meses, Violeta se ha convertido en una it-girl premamá, consiguiendo agotar todos y cada unos de los looks que ha lucido en las publicaciones de su cuenta de Instagram. "Voy a extrañar este huevito cuando ya no lo tenga…", ha escribo Violeta en las últimas horas ante el inminente nacimiento de la pequeña previsto para el próximo 31 de julio.

Para celebrar la llegada de la pequeña, Violeta ha compartido un espectacular desnudo en sus redes sociales mostrando su barriguita y mostrando el tipazo que sigue teniendo. Uno de los primeros en reaccionar a la imagen ha sido Fabio con una serie de emoticonos con los que refleja cómo se le cae la baba con la nueva figura de su chica.

No obstante, Violeta ha confesado que la instantánea no es actual sino de hace un mes: "El huevo ya no es tan pequeño", bromeó. Y es que según sus propias palabras, la recta final del embarazo se le está empezando a hacer cuesta arriba: "Mi intención es estar mejor que antes de dar a luz en poco tiempo", ha contado.