El PP de Madrid pone en su sitio a Jorge Javier Vázquez tras su último ataque a Ayuso

Jorge Javier Vázquez continúa con su guerra personal contra Isabel Díaz Ayuso y el PP de la Comunidad de Madrid. El presentado, de baja médica por una laringitis como consecuencia del covid-19, ha tenido que adelantar sus vacaciones y no podrá presentar Sálvame ni lo que resta de Supervivientes, a pesar de que aseguró que intentará estar en el plató para verse las caras con Olga Moreno, ganadora de la edición pasada.

"Tengo que parar, inevitablemente (...) Tengo que guardar reposo absoluto de la voz", anunció, aunque como él mismo ha confesado, está "aburrido" y necesita crear polémica en Twitter. Jorge Javier hizo una broma sobre el nuevo plan de concesión de becas escolares de Ayuso, que se amplían a más familias que las de las rentas estrictamente más bajas. "Para Isabel Díaz Ayuso. Gano más de 100.000 euros al año. ¿Me daría usted una beca para zumba? Me aburro mucho y lo estoy pasando muy mal", escribió.

La cuenta de Twitter del PP de la Comunidad de Madrid no tardó en contestar la duda del presentador: "Hola, Jorge. Habría que mirar las bases por si uno de los requisitos indispensables es estar al corriente de pago con Hacienda".

Hola, Jorge 👋 Habría que mirar las bases por si uno de los requisitos indispensables es estar al corriente de pago con Hacienda. https://t.co/wSwY7CAXJL — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) July 13, 2022

Los problemas de Jorge Javier con Hacienda vienen de lejos. En 2020, quiso dejar claro que "no debe nada" al ente público y comentó que actualmente solo tiene dos recursos en el Tribunal Supremo: "No sé si ganaré o no. Me llegó una notificación de 7 años de sanciones, que he ganado. Que se recoja esto". El presentador —que percibe aproximadamente tres millones de euros al año— aseguró que ha pasado un verdadero infierno. Todo empezó con su trabajo en Sálvame, cuando "comienzas a ganar dinero". "Vas a una gestoría y te dicen que hagas una sociedad. ¿Está bien? ¡Yo qué voy a saber! ¡Si pago a un gestor!", explicó.

"Ante Hacienda no todos somos iguales. Directamente. No hay organismo más injusto que Hacienda. Dependes de alguien que te puede destruir la vida. Lo peor que te puede ocurrir es que aparezca Hacienda porque, como quieran destruirte la vida, te la destruyen. No hay organismo más injusto", llegó a decir en Sálvame.

Atribuye a los cambios de Hacienda gran parte de la responsabilidad del problema. "De la noche a la mañana, lo que antes servía –aunque no estuviera bien hecho y Hacienda mirara para otro lado– ahora ya no sirve".

El problema, no obstante, todavía persiste, con inspecciones de renta de hace incluso más de diez años. "Las inspecciones se eternizan en el tiempo (...) me han llegado ahora resoluciones de 2009. Cuando me tocó dije: ‘¿qué va a pasar con mi vida?’". Esta tensión e inseguridad le ha pasado factura, y no solo económica. "Es un sufrimiento contra el que es inútil... Pierdes tantas fuerzas, tantas noches de insomnio!", lamentó.