Jiménez Losantos, sobre la "herida" a Telecinco con Sonsoles Ónega: "En Atresmedia están felices"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico abordó con Isabel González, Alaska y Paloma Barrientos todos los temas de la actualidad social, entre ellos la inesperada marcha de Sonsoles Ónega, uno de los puntales de la información social de Telecinco, a Atresmedia.

Un salto inesperado, al menos para el grupo Mediaset, evidentemente herido tras una estrategia guardada en secreto por Ónega y el grupo mediático rival.

A este respecto, el director de Es la mañana, Federico Jiménez Losantos, consideró en esRadio "lo que se ha disfrutado en Atresmedia la nota de nombramiento de Joaquín Prat", dijo en referencia a su sustituto inmediato, sin oportunidad para Sonsoles de despedirse de la audiencia. Un texto en donde aseguran que se trata de un cambio para reflotar, "remontar", la audiencia de las tardes.

"No digas eso. Sonsoles se te ha ido porque ha tenido una buena oferta pero no porque la audiencia estuviese caída. No es verdad. Respiras por la herida", dijo en referencia al orgullo mancillado de Mediaset en este texto.

Por el contrario -dijo en Es la mañana de Federico- "en Atresmedia están felices con lo de Sonsoles. Es un ofertón; acaba de ser jefe Bardají y lo primero que ha hecho es un fichaje a lo Florentino Pérez", dijo, trazando paralelismos entre la llegada de Javier Bardají como consejero delegado del grupo y el Real Madrid como equipo de fútbol ganador.

En añadidura, Federico señaló que en Antena 3 "lo que están haciendo es equipo, es posible que vayan a competir. La tarde está muerta y es el momento", dijo en referencia al Sálvame de Telecinco, tanto tiempo de capa caída. "Hay un páramo y las telenovelas van bien hasta que dejan de ir, necesitas más", dijo en referencia al espacio que podría rellenar Sonsoles Ónega.