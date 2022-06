Jiménez Losantos, sobre 'Sálvame': "Ahora están chantajeando a Vasile, el único que les quedaba"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Alaska y Daniel Carande para abordar largo y tendido la actualidad del corazón de la semana, centrada en el estreno del nuevo docudrama de Rocío Carrasco (en el que arremete contra la totalidad de su familia) producido por los mismos responsables de la debacle judicial de la operación Deluxe de Sálvame y la anterior entrega del mismo programa, Contar la verdad para seguir viva.

El resultado de este tempestuoso año de investigaciones judiciales, polémicas políticas, despidos televisivos y audiencias decrecientes fue resumido por el director de Es la mañana, Federico Jiménez Losantos.

"Han echado a todo aquel que no colaboraba, el que no creía que lo que decía Rocío era rigurosamente cierto. Se han inventado pruebas y mostrado documentos cercenados. Y cuando les dice el Tribunal de Violencia de Género que quiere la versión de él y los niños, eso no lo cuentan ni Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez ni la checa de Mediaset", dijo en referencia al grupo formado al alrededor de Sálvame, antes considerado un programa de diversión y entretenimiento devenido casi una presunta trama de espionaje y chantaje a famosos.

"Y ahora eso hacen como que ellos no han sido. Claro que han sido, han sido matones, mafiosos con todos que no les bailaron el agua. Ahora están chantajeando a Vasile, el único que les queda. ¿A que no nos echan? Ellos sabrán lo que tienen de Vasile", dijo en esRadio Jiménez Losantos.

Para Federico, en el día del estreno de En el nombre de Rocío de Mediaset, la "cuestión de fondo es que se ha iniciado un proceso y esto son los estertores. Este será el ultimo programa fuera de la ley. Será un proceso lento que acabará en el triunfo del estado de derecho y volveremos a ser la crónica rosa, no la amarilla al borde del código penal y civil".