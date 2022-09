Miguel Bosé y Nacho Palau se reconcilian: "Yo me haré cargo de tus hijos"

Nacho Palau y Miguel Bosé liman poco a poco asperezas en su relación. Al escultor le acaban de diagnosticar un cáncer de pulmón nada más regresar de Honduras y su participación Supervivientes, e incluso tuvo que ser ingresado en un hospital valenciano con dificultades respiratorias.

Miguel Bosé ha llamado por iniciativa propia a su ex, con el que crió cuatro hijos, para mostrarle su preocupación en una conversación amistosa, muy lejos del tono del juicio por la custodia y filiación de los pequeños que finalmente ganó el cantante.

Esta reconciliación viene adelantada por una publicación mexicana, TV Notas, citando a un amigo de Palau que asegura que Bosé habría asegurado a su ex que "si algo te pasa yo me haré cargo de tus hijos". Un mensaje en tono conciliador para tranquilizar a su ex, que afronta ahora un duro tratamiento contra el cáncer.

Ya anteriormente la intensidad de su enfrentamiento había disminuido, con Palau asegurando que Bosé le había felicitado por Supervivientes. Pero ha sido en los días posteriores que finalmente ha acercado posturas.

"Esta noticia fue un golpe muy fuerte para Miguel. Aunque ya llevan seis años separados y han estado en problemas legales, Miguel considera a Nacho como el amor de su vida. Imagínate, 26 años juntos", dice la fuente de TV Notas.

Bosé, "impactado" por las palabras de Palau, "de inmediato mandó a sus dos hijos a España para que estuvieran unos días a España y unos días con Nacho". El escultor afronta de ese modo el duro trance de la quimioterapia, con el consuelo de sus hijos, su pareja Christian Villela y el resto de sus familiares.