Amaia Salamanca se pronuncia sobre los rumores de crisis con Rosauro Varo

Amaia Salamanca ha desmentido la posible crisis que están surgiendo en torno a ella y su marido Rosauro Varo. Un rumor persistente que se ha repetido en diversas ocasiones y que la actriz, que ahora tiene en cartelera La piel del tambor, ha tenido a bien comentar.

La actriz en realidad, desmiente también haberlo desmentido. En su reaparición en la lectura de los nominados a los Premios Forqué, Amaia Salamanca se ha pronunciado sobre su presunta crisis con Rosauro Varo, vicepresidente del Consejo de Administración del Grupo PRISA, dejando claro que aunque nada hay de cierto en lo que se ha dicho, "yo no he desmentido nada, gracias".

Siempre discretos hasta el extremo con lo que a su vida privada se refiere, la actriz y el empresario tratan de evitar en la medida de lo posible las apariciones públicas. Y al no existir imágenes de ellos juntos durante meses, comenzaron las especulaciones con una posible separación en la pareja que no han hecho sino crecer debido a diversas circunstancias. Su última aparición pública en pareja fue en el concierto de Dani Martín en el Festival Starlite en Marbella el pasado mes de agosto.

"Creo que es muy importante tener a tu lado a una persona a la que admiras, y si profesionalmente está evolucionando y yendo a más, es un gusto poder ayudarla. ¿Hay cosas que mejoraría? Claro, pero eso siempre pasa en una relación, nada es tan perfecto, aunque hacemos un buen equipo". Fueron palabras de la propia Amaia Salamanca hace tan solo unos días a la revista Elle, ayudando a que los rumores -pese al desmentido- resurgieran otra vez.

Donde se muestra más ilusionada es al hablar de sus proyectos en cartelera. La piel del tambor, el más inmediato y ya en cines, y pronto "un thriller psicológico" que confiesa que tuvo muchas ganas de hacer porque es un "género distinto, que no he hecho nunca y me apetece". "Estoy uniendo unos proyectos con otros y estoy feliz" dijo.