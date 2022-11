Alba Carrillo y Jorge Pérez piden disculpas tras "extralimitarse" en la fiesta de Navidad

Este sábado conocíamos, gracias al programa Fiesta, que Jorge Pérez y Alba Carrillo habían disfrutado de una noche de pasión juntos. Los vídeos que han visto la luz de ambos muy cercanos e incluso, besándose, no dejan lugar a dudas.

Destrozada por los ataques que está recibiendo y admitiendo que "entre nosotros existe una química que quizás ha traspasado lo profesional y se nos fue de las manos, obviamente", la colaboradora ha reaparecido este domingo en Fiesta y ha dado la cara tras su pillada monumental con el ganador de Supervivientes 2020: "Lo estoy pasando mal por él, por Alicia y por mí. Me están avasallando".

"No me gustaría verme en la situación de Jorge. Empatizo mucho con él. Lo de menos es el beso. Estábamos tonteando. Creo que hubo piquitos, se han visto las imágenes, pero no hubo la intención de tener una relación, ni de irnos a un baño, ni de irnos a otros sitios como se ha dicho. Hemos metido la pata. Nos equivocamos. Es verdad que soy una persona soltera y no tengo ninguna responsabilidad, pero él es mi amigo y yo le quiero mucho", ha explicado.

"Fue una metedura de pata, nos lo podríamos haber ahorrado por el daño que le hemos podido hacer a otras personas. Me duele y me duele hacer daño a la mujer de cualquier amigo. Ojalá que esto fortalezca su relación, seguro que sí", añadió, asegurando que su sus besos con Jorge "no fue una infidelidad. Él lo ha reconocido, yo también. Nos extralimitamos, pero ambos hemos reconocidos nuestros errores, lo estamos hablando abiertamente. No sé qué más podemos hacer".

Tras el programa, la modelo ha reiterado el cariño que le tiene al guardia civil - "yo le quiero mucho, es mi amigo" - y definiendo sus besos de "una anécdota y ya está" ha asegurado que lo único que quiere es que Jorge solucione las cosas con su mujer y puedan continuar con su amistad: "Eso espero. A ver qué pasa".

Por último, Alba ha respondido a los ataques que ha recibido de quienes no entienden cómo ha podido traspasar todos los límites con un compañero casado sabiendo en primera persona lo que duele una infidelidad: "A ver, es que primero, no es una infidelidad. Pero segundo, es otra situación. Ya lo he explicado, no tiene nada que ver.

"Igualmente, nosotros estamos siendo... después de cometer un error, das la cara, pides perdón, no como a mí que me tachó de loca, me echó la prensa encima. Hay maneras y maneras de hacer las cosas. si te equivocas, no pasa nada, pero asume tu culpa, no se la eches a otro", ha zanjado.

La reacción de Jorge

Este domingo, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Jorge Pérez asegurando que "se está magnificando esto de una manera que no es la correcta, pero bueno, con quien tengo que rendir cuentas es con mi mujer", confesando que Alicia "no está cómoda. Es una situación difícil para ella porque lógicamente hay una falta de respeto grave por mi parte hacia ella".

"Hay heridas que curar, luego esas heridas tendrán que cicatrizar y yo tendré que hacer un gran trabajo para reconquistar a mi mujer", ha comentado.

Muy respetuoso, Jorge ha asegurado que "al final entiendo que la gente hace su trabajo y es verdad que probablemente yo la palabra 'compañerismo', la acepción que yo tengo de esa palabra sea diferente a la de otras personas. No digo que mejor o peor, cuidado", pero no le gusta la especulación: "que a mí me enseñen de verdad donde se ve un beso de verdad".