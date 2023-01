Willy Bárcenas tiene de contable a su padre, Luis Bárcenas

Guillermo Bárcenas es el líder de Taburete, grupo musical de amplios registros, con gran respuesta de miles de seguidores. Cumplirá este 2023 treinta y tres años, con una vida familiar destrozada. Su primer apellido le ha supuesto sobrellevar una carga emocional difícil. Es hijo del que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas, encarcelado por sus delitos económicos. Quien ahora está en un proceso de semilibertad y, para cumplir una cláusula de la justicia penitenciaria, tiene un trabajo al que acudir diariamente, un despacho donde se ocupa de llevar la contabilidad de Taburete, de los conciertos, gastos e ingresos que genera el conjunto musical de su hijo. Quien ha podido en las pasadas fiestas reunirse con sus padres. Su madre, Rosalía Iglesias, también es reo de una condena en la misma cárcel que su marido, Soto del Real, en la sierra madrileña.

A Guillermo Bárcenas, de niño, le gustaba la ópera, lo que no es afición precisamente propia en la infancia. Pero tuvo que estudiar otra carrera, la de Administración de Empresas, en Icade. Pasó una temporada estudiando en Estados Unidos un curso de cine. La música continuaba siendo su primigenia vocación. Así es que fundó un grupo de curioso nombre: Willy Bárcenas y los Jardineros. Fue el principio de lo que luego iba a desembocar en Taburete, que formaría en 2014 con Antón Carreño, dúo al que se sumaron otros músicos. Se dio la circunstancia de que los progenitores de ambos aparecían a menudo en la prensa económica y en las secciones de Tribunales. El caso de Luis Bárcenas era de dominio público, cuando era imputado por las cuentas corrientes que tenía a su nombre en bancos extranjeros, superando los cincuenta millones de euros, que justificaba a su modo cuando relacionaban esa abultada fortuna con su época de tesorero del PP.

En cuanto a Carreño, el compañero de Willy Bárcenas, es nieto de Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE y empresario, quien también acabó tras los barrotes. Esas circunstancias familiares hicieron mella en los dos fundadores de Taburete. El éxito que tenían con sus canciones (pop rock, indie, punk, rancheras y boleros, con un ecléctico repertorio por lo tanto) lo relacionaron a menudo en algunos medios de comunicación con esos apellidos que tanto aparecían en ellos. Negativamente. Injustos comentarios a veces, junto al de que eran unos pijos, por sus antecedentes de elevada clase social. A mí, ese calificativo, por otra parte muy extendido, que en otro tiempo se conocía en Madrid como "niños de Serrano", me lleva a otra consideración lingüística: en las provincias de Murcia y Albacete, al menos en décadas pasadas, tal vocablo, pijo, se refiere al sexo masculino. No es broma.

Guillermo ha pasado unos años difíciles, muy duros, soportando insultos en casa desde el telefonillo de las puertas de su vivienda en el madrileño barrio de Salamanca, calle del Príncipe de Vergara; y no digamos los que le han prodigado en la calle. Lo peor fue que a poco de ingresar su padre en la cárcel, Guillermo fue a abrir una cuenta en el banco anejo a su casa, y se lo denegaron. ¿Explicación? Que su identidad chocaba con los intereses de esa sucursal. Tampoco Willy tuvo suerte en ese tiempo cuando buscaba trabajo. Taburete lo fue sacando de esa penosa situación económica, aunque al principio las actuaciones eran en locales de limitado aforo. En consecuencia, apenas cobraban para ir tirando. Por fin les vino el éxito. Y así, se enfrentó a su inmediato futuro profesional. Lo que nadie le ha podido librar es de su inmenso dolor por la estancia de sus padres en la cárcel.

Hacía cinco años que no estaban juntos. Con los permisos carcelarios, han podido reunirse, como decíamos. Y en adelante, conforme vayan cumpliendo sus respectivas condenas, los encuentros serán más asiduos. Al padre, Luís Bárcenas, le han concedido la semilibertad: está en la calle desde las siete y media de la mañana hasta las once de la noche, cuando ha de volver a Soto del Real. Día a día, con el fin de semana libre, que ocupa en llevar las cuentas de Taburete y así justifica ese beneficio carcelario.

Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias se conocieron en la sede del PP, adonde ella llegó recomendada por un militar, Oscar, que era entonces su novio. Relación que se enfrió. Hasta entonces, esta atractiva mujer, nacida en Astorga, de padre camionero, en un hogar de modesta condición, había trabajado en una peletería. Al entrar en el partido citado, fue secretaria de Jorge Vestringe, cuando éste era la mano derecha de Manuel Fraga, para acabar siendo después un político de extrema izquierda. Rosalía Iglesias y Luis Bárcenas, intimaron, casándose en la embajada de Francia; era el segundo matrimonio de él, que tenía ya un hijo. Otro nacería de esa segunda unión: Guillermo, Willy para los amigos. Quien siempre se ha comportado muy afectuoso con sus progenitores. A su madre le dedicó una canción, "Mamá". Después de que el padre llevara ya unos años encarcelado, con el negro horizonte de penar treinta y un años, Guillermo padecería otra punzada en su corazón cuando Rosalía Iglesias ingresó en prisión el 8 de noviembre de 2020. Su condena fue rebajada hasta la ahora definitiva de siete años y seis meses privada de libertad.

Guillermo tenía novia: Carla Figueroa Domecq, nieta de Aline Griffith, condesa viuda de Romanones, emparentada con Natalia y Raphael por tanto. Pero rompieron, ella fue quien lo decidió. Era el comienzo del abatimiento de aquel cuando su padre estaba en prisión. Como si él fuera culpable de los desmanes del ex tesorero del PP. Pero hay deudas que se transmiten injustamente de padres a hijos. Hasta que el líder de Taburete encontró su media naranja, Loreto Sesma, una mañica de veintisiete años, reconocida poeta, ganadora de varios premios relevantes, que recita textos recogidos en YouTube y realiza giras literarias por España. Están muy unidos y tienen entre otras cosas en común su afición a la Literatura. A él le inspiran algunos autores norteamericanos, que le hn servido para componer algunas de las canciones de sus últimos discos, "La broma infinita" y "Matadero", título este último de su próxima gira. Ha llenado con Taburete en tres ocasiones el recinto del WiZink Center Madrileño, al que volverá en abril, como así mismo en Barcelona.

Al margen de todo ello, Guillermo Bárcenas practica montañismo, ha subido al Kilimanjaro. Y emprende este año con más ilusiones que nunca su inmediato futuro, meditando siempre los pasos que da. La vida ya le ha zurrado bastante.