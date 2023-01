Tamara Falcó e Iñigo Onieva jamás cancelaron su boda: "Nos casamos el 17 de junio"

El nuevo número de la revista Hola publicado este miércoles lleva en portada como exclusiva unas declaraciones entrecomilladas de Tamara Falcó en las que confirma que su boda con Iñigo Onieva jamás fue anulada: "Iñigo y yo nos casamos el 17 de junio y lo celebramos en el Palacio de El Rincón". De esta manera, la pareja mantiene fecha y lugar para el convite, por lo que nunca anularon los planes iniciales a pesar de su sonada ruptura tras salir a la luz unas imágenes del empresario besando a otra chica durante un festival de música.

La hija de Isabel Preysler asegura que será una boda "no demasiado grande" a la que solo asistirán familiares y amigos cercanos. No obstante, no avanza qué revista se llevará la exclusiva. La citada publicación también desvela que ha habido una nueva petición de mano: al parecer, Iñigo se volvió a declarar a la marquesa de Griñón hace apenas unos días, durante sus vacaciones en Laponia.

También explican la historia del nuevo anillo que el empresario ha regalado a su chica. Se trata de una joya diferente a la primera ya que, según Hola, Iñigo le dio el primer anillo a Tamara, que no era el definitivo, porque quería que el día de la entrega coincidiese con el de su segundo aniversario, el 12 de septiembre. Sin embargo, había encargado previamente una versión mejorada con piezas superiores, "de mejor categoría", al diseño estándar que ofrece la firma, que es la que ahora le ha entregado.