El ardiente rumor que persigue a Rosalía tras "El beso"

No hay semana que no aparezcan noticias acerca de Rosalía, sobre todo imágenes donde cambia a menudo de vestidos, con los que impacta entre sus seguidores, "marcando tendencia", que se dice ahora. Y teniendo a su novio siempre cerca. El puertorriqueño Rauw Alejandro y la cantante catalana llevan más de dos años de relación. Se les ha visto juntos en la cancha de los Lakers, el mítico equipo norteamericano, donde ella lucía una llamativa falda ¡y un sujetador!

En el pasado fin de semana ambos intervinieron en uno de los festivales de música pop más importantes de Estados Unidos, el de Cochella, donde dieron rienda suelta a su imaginativa puesta en escena y sus electrizantes voces. Y a final de mes les espera su presencia en México, donde ella dará un recital, parece que gratuito, ante miles de espectadores, en el popular Zócalo de la capital azteca. Mientras tanto, "la Motomami" es objeto de admiración del equipo femenino de fútbol del Barça, cuyas jugadoras exhiben camisetas con los grafismos que la nueva diva del pop internacional lucía en el lanzamiento de esa canción de tanto éxito.

Los más recientes "singles" de Rosalía llevan por título "Beso", "Vampiro" y "Promesas". Del primero de los citados ya circula un videoclip que ha suscitado en seguida el rumor de que la pareja prepara su próxima boda. Todo porque en los últimos segundos ella muestra un espectacular anillo de diamantes, dando la impresión de ser "de pedida", por la expresión que Rosalía manifiesta. La besa Rauw ardientemente. Y dejan en el aire si con esos gestos suscitan que quieren casarse pronto. A las preguntas de los periodistas los dos se han limitado a sonreir y quedarse de brazos cruzados y miradas cómplices. No cabe duda que saben explotar muy bien la publicidad de sus discos. En uno de ellos, Rosalía entona esta cuarteta que desde luego no nos parece un prodigio literario, pero en su repertorio y con su estilo ecléctico, todo se admite: "Lo mejor que tengo / es el amor que me das. / Huele a tabaco y melón / y a domingo en la ciudad".

Con Rauw Alejandro | Archivo

Ya hace mucho tiempo que las grandes multinacionales discográficas emplean los vistosos, y caros, videoclips para las promociones. Y otro de Rosalía que está obteniendo una gran difusión es el que extraído de su álbum "RR" lleva por título "Vampiros". Se filmó en Barcelona, en el barrio del Raval. Y en sus tres minutos de duración la cantante catalana se pasea por algunas de sus calles, apareciendo en una churrería muy conocida, la de Argilés, y dentro del doblemente centenario bar Marsella. Imágenes nocturnas que responden al contenido de esa canción, como si efectivamente ella y su pareja fueran protagonistas de una película de terror. El tema "Vampiros" es el que más suena estos días de su repertorio.

Se queja Rosalía de que sus constantes giras le producen cansancio. Hay otras actividades, mona, que las mujeres ejercen sin quejarse como haces tú. Y no tienen la posibilidad de comprarse un casoplón como el que se asegura ha adquirido en Manresa, futuro hogar de la pareja, por valor de dos millones de euros. Una masía que había pertenecido a una comunidad de dominicos, que luego pasó a manos de una adinerada familia de empresarios de calzado. A lo que no renunciarán, aunque pasen temporadas en esa mansión, es a su residencia en los Estados Unidos, que es donde tienen su gran negocio. Madonna continúa siendo la reinona del pop internacional pero nuestra compatriota ya es una de las que con estilo propio puede que algún día compita por sentarse en ese trono musical.