La muerte de Carmen Sevilla ha sido, sin a lugar a dudas, ha sido una triste noticia no solo para España, ya que fue una artista internacional. Muchos han sido, y no solo amigos de artista, los que no han entendido la decisión de su único hijo, Augusto Algueró, de hacer una despedida íntima a su madre, como tampoco va a haber funeral, al menos organizado por él.

Al fin ha decidido romper su silencio y, a las puertas del tanatorio, ha dado unas breves declaraciones. "Son momentos muy duros. Te echas a llorar como una magdalena, pero luego tienes que tirar para arriba, porque no puedes estar así todo el día". Así lo expresó.

También ha querido agradecer todas las muestras de cariño hacia Carmen Sevilla, y ha dicho que se ha hecho de esa forma totalmente familiar. Comentó que había echado mucho de menos a Rosario Flores, que era la ahijada de su madre, y que no ha podido asistir por motivos profesionales.

"Lo he sentido mucho porque le tengo mucho cariño. Mi madre se ha ido tranquila, le dieron la extremaunción, ella era muy creyente". Así fueron sus palabras ante los medios.