La próxima paternidad de Bertín Osborne ha sido la sorpresa de la semana. A primera hora de este miércoles se hacía oficial la noticia: su 'amiga especial', Gabriela Guillén, está embarazada de 3 meses y será a finales de 2023 cuando el cantante se convierta en padre por sexta vez a los 69 años.

Las reacciones no tardaban en sucederse y mientras las hijas del artista, Alejandra y Claudia Osborne, daban la callada por respuesta, Bertín rompía su silencio en esRadio y confirmaba que está esperando un hijo, asegurando que ha sido "un accidente", que es un embarazo "no deseado" y que aunque Gaby y él llevan un tiempo "distanciados", por supuesto que "se hará cargo del niño" cuando nazca.

Unas palabras que más tarde matizó en el programa Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3: "No somos irresponsables ni Gabriela ni yo, ha pasado lo que les pasa a muchos por lo que sea, pero no por falta de responsabilidad". "Cuidaré del niño y procuraré que tenga una vida agradable tanto él como su madre y eso es lo que creo que tengo que hacer por justicia y ética" ha asegurado, reconociendo que su relación con la joven ha durado casi un año y dejando la puerta a una reconciliación tras afirmar horas antes que estaban distanciados.

La reacción de Alejandra y Eugenia Osborne

La última en pronunciarse ha sido la segunda hija del artista, Eugenia Osborne, que reapareció en la noche del miércoles en el concierto de Sebastián Yatra en Madrid y afrontó con entereza las preguntas de la prensa sobre la próxima paternidad de su padre: "He venido con mucha fuerza, hoy toca celebrar y estoy tranquila y muy bien (…) Ya habéis escuchado lo que han dicho los protagonistas y yo no voy a decir nada. Ya habéis escuchado a mi padre, habéis escuchado también a Gaby y ya está, yo no voy a hacer comentarios", señaló, dejando claro que a pesar de su decisión de mantenerse al margen de la próxima paternidad de su progenitor "mis hermanas y yo siempre le vamos a apoyar y a defender haga o diga lo que diga".

Recién llegada a Madrid tras pasar unos días en familia en el campo con él, Eugenia desveló que Bertín "está muy bien aunque no voy a deciros más". Sin entrar en si tendrá relación con su futuro hermano, ni revelar qué le parece la pareja de su padre o si ha hablado con ella, la influencer sí reconoció que "un bebé siempre es una alegría, eso lo decía mi madre siempre".

Menos feliz se ha mostrado su hermana mayor, Alejandra, que tras salir a la luz la noticia se la pudo ver cabizbaja paseando por las calles de Sevilla. La decoradora se negó a contestar a las preguntas de los reporteros, dejando en el aire si esta noticia les ha pillado por sorpresa o ya eran conocedoras y están felices por su padre. Dando la espalda a la cámara, Alejandra aceleró el paso y, visiblemente incómoda, se subió a un taxi para huir del lugar sin decir ni una palabra sobre el tema.

La propia Fabiola confesó más tarde en Y ahora Sonsoles que esta noticia no está siendo fácil de asimilar para las hijas mayores de Bertín, especialmente para Alejandra: "Para ellas no es fácil tampoco. Desde que nace está en los medios, su vida se cuestionaba... esto remueve ponerlas en el foco mediático. Supongo que estarán sorprendidas, como todos".