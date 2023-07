Fabiola Martínez se convirtió en protagonista involuntaria de la semana tras hacerse público que Bertín Osborne volverá a ser padre a los 69 años junto a su ‘amiga especial’ Gabriela Guillem. La venezolana no tardó en manifestarse al respecto asegurando que deseaba lo mejor para el padre de sus hijos y le animaba a disfrutar al máximo de esta nueva paternidad. Apenas unas horas después apareció en el programa Y ahora Sonsoles donde desveló que ella ya conocía la noticia y había guardado el secreto hasta ahora.

"Le dije que no lo iba a decir", aseguró este miércoles en el programa de Antena 3, dejando claro que Bertín y ella son "un equipo" y tener hijos los mantendrá unidos para siempre: "Somos equipo y amigos, me lo dijo él. Lo que tiene un hijo es que te une para toda la vida, venga como venga. Quizás lo ve él ahora así de esta manera pero quién sabe, es buen padre. No le eché la bronca. Es una vida que traen, no me atrevo como madre a cuestionar absolutamente nada. El día de mañana verá y escuchará todo lo que se ha dicho"".

Su primera reacción tras descubrir la noticia fue "echarse a reír": "Lo habéis dicho antes, que es de primero de EGB, por favor. No es nuevo él con 69 años, creo que ha pecado de confiar (...) Él lo ha dicho, que hay veces que se ponen medios y no funcionan".

Como madre, Fabiola no se atreve a "cuestionar" las decisiones que a partir de ahora tomen Bertín y Gabriela: "Mi labor aquí, como buena madre que me considero, es intentar que mis hijos tengan un vínculo con esa criatura que viene", ha explicado sobre la futura relación de sus dos hijos con su hermano pequeño.

Sobre cómo han recibido la noticia las otras hermanas mayores, Fabiola ha confesado que para ellas no está siendo tan fácil: "Sobre todo para Alejandra. Para ellas no es fácil tampoco. Desde que nace está en los medios, su vida se cuestionaba...esto remueve ponerlas en el foco mediático. Supongo que estarán sorprendidas, como todos".