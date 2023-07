Bertín Osborne se ha convertido sin duda en el protagonista del día después de salir a la luz que será padre a los 69 años con su "amiga especial" Gabriela Guillem. Una noticia que ha pillado por sorpresa a todos a pesar de los rumores que sonaron durante la celebración del 60 cumpleaños de 'el turronero'.

El propio artista confirmaba a esRadio el embarazo y hacía una declaraciones que han recogido todos los medios de comunicación de nuestro país: "Ha sido un accidente, cosas que pasan en una relación", ha explicado, asegurando que asumirá su responsabilidad como siempre ha hecho: "Ayudaré y procuraré que al niño o la niña no le falte de nada".

Aunque confiesa que no está enamorado de Gabi, solo tiene buenas palabras hacia ella: "Es una chica estupenda, cariñosa, simpática, trabajadora y honrada pero no estoy enamorado". Además, ha matizado que llevan tiempo sin verse y que así seguirá, pidiendo respeto a su privacidad y asegurando que continuará viviendo solo o trabajando como siempre.

Bertín aclara sus palabras

Horas más tarde en el programa Y ahora Sonsoles, su exmujer Fabiola Martínez daba la cara demostrando una vez más el cariño que guarda hacia el padre de sus hijos con la elegancia que siempre le ha caracterizado. De hecho, ella ya conocía la noticia del embarazo y ha guardado el secreto hasta ahora: "Me lo dijo él. Me lo contó porque somos equipo, somos amigos y yo creo que lo que tiene un hijo es que te une para toda la vida".

Durante un momento de la charla, Bertín Osborne ha entrado en directo con tono serio para aclarar algunas cosas de las que se han dicho a lo largo de la jornada. "Llevo todo el día escuchando tonterías de gente que me sorprende que las diga. Están llamando a amigos míos que a ella (Gabriela) no la conocen de nada, como Paco Arévalo o Martín Pareja. A Martín le han perseguido hasta por Portugal", ha explicado enfadado. "¿Cómo crees que Fabiola va a saber qué va a pasar con este tema? ¡Dejadla en paz a la pobre!", ha pedido a los medios de comunicación.

Además ha aprovechado para matizar sus palabras de la mañana e incidir de nuevo en que Gabriela es "una chavala estupenda" con la que ha pasado unos meses "cojonudos": "Ha pasado lo que pasa en multitud de ocasiones, a lo largo de la vida. No es irresponsabilidad, ni suya, ni mía. Ha pasado lo que le pasa a muchos. No es por falta de responsabilidad. Si no, no estaría aquí hablando contigo y me habría quitado de en medio. Soy responsable de mis actos y cuidaré del niño. Procuraré que tengan una vida agradable tanto él como su madre. Cuando digo 'no deseado' es que no estaba previsto. Eso no quiere decir que yo vaya a odiar. Simplemente digo que es una cosa que no habíamos previsto, no hay que dramatizar el tema. No hay que buscarle tres pies al gato porque tiene cuatro".

Por otra parte, ha desmentido las acusaciones que se han hecho contra Gabriela a la han acusado de querer quedarse embarazada para "cazarlo" y ha reiterado que se responsabilizarán "como personas de orden" del pequeño.